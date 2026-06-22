Белгия и Иран завършиха 0:0 втория си двубой от група "G" на Мондиал 2026. Той бе на стадион "SoFi" в Лос Анджелис, Калифорния.

В 25-ата минута Мехди Тареми получи по земя след заучено положение от пряк свободен удар и вкара, но проверка с ВАР отмени попадението заради тънка засада. Това стресна европейците, които наложиха свиреп натиск до края на първата част, ала той не бе материализиран, въпреки опитите на Де Бройне да асистира на Лукаку и другите си съотборници. В 66-ата минута Нгой върна много слабо почти от центъра топката към Тибо Куртоа и бе принуден да фаулира Тареми, който се откъсваше сам срещу стража. Главният арбитър моментално показа червен картон за централния бранител на Лил, който остави бронзовите медалисти от 2018-а с човек по-малко до края. В 81-ата минута Езатолахи отправи изключително опасен изстрел от около 25 метра, но Куртоа отрази с последни сили третия шут в очертанията си.

Белгия: Тибо Куртоа, Брандън Мехеле, Максим де Кайпер, Тома Мюние, Нейтън Нгой, Кевин де Бройне, Юри Тилеманс, Алексис Салемакерс, Николас Раскин, Леандро Тросар, Ромелу Лукаку

Иран: Алиреза Бейраван, Салех Хардани, Ехсан Хаджисафи, Шоджа Калилзадех, Хюсеин Канани, Али Немати, Рамин Резаеиан, Саеид Езатолахи, Мохамед Мохеби, Самин Годос, Мехди Тареми

В групата са още Нова Зеландия и Египет, които ще играят утре сутрин от 04:00 часа наше време във Ванкувър. Иран и Белгия вече са с по две точки, а "фараоните" и Нова Зеландия имат по една преди днес.