Испания постигна първа победа на Световното първенство в Северна Америка. След крайно неубедителното 0:0 с Кабо Верде миналата седмица, сега европейските шампиони разгромиха Саудитска Арабия за крайното 4:0 във втора среща за двете селекции от група "Н". Тя бе на стадион "Мерцедес-Бенц" в Атланта, щата Джорджия. Крилото на Барселона - Ламин Ямал този път започна от първата минута, след като е напълно възстановен от разтежението в задната част на лявото бедро, получено през април.

Именно Ямал откри в 10-ата минута, когато Микел Оярсабал центрира от лявото крило на далечната греда, където тийнейджърът изпревари двама души и засече с шпагат. Оярсабал удвои в 21-ата минута, благодарение на докосване от Аймерик Лапорт в малкото наказателно поле. 3 минути по-късно Оярсабал заби кълбото във вратата с външен фалц с левия крак чрез пас на Дани Олмо. Европейските шампиони действаха с изключително самочувствие и линията на отбраната им бе изцяло изнесена в половината на арабите, което подпомагаше разиграването на топката и бързото ѝ отнемане, когато бъде изгубена. На почивката селекционерът на испанците - Луис де ла Фуенте даде почивка на голмайсторите си Ямал и Оярсабал, а вместо тях влязоха Йереми Пино и Феран Торес. Още в 49-ата минута "Ла Фурия" покачи на 4:0, когато Марк Кукурея засече от воле с левия крак в наказателното поле, топката се отби в Хасан Алтамбакти и влетя неспасяемо в очертанията.

Испания: Унай Симон, Педро Поро, Аймерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурея, Алекс Баена, Родриго Ернандес - Родри, Педри, Дани Олмо, Ламин Ямал, Микел Оярсабал

Саудитска Арабия: Мохамед Аловаис, Али Ладжами, Абдулелах Аламри, Хасан Алтамбакти, Сауд Абдулхамид, Мотеб Алхабри, Насер Алдаусари, Мусаб Алджуваир, Абдулах Алкаибари, Ферас Албрикан, Салем Алдаусари

От 01:00 тази нощ е другият мач от групата - Уругвай - Кабо Верде в Маями. Испания вече е с 4 точки, а арабите остават с една.