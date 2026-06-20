Мароко записа първа победа на Мондиал 2026. Четвъртият от планетарния шампионат по футбол в Катар през 2022-а година надигра с 1:0 Шотландия във втора среща и за двата тима от група "С" на Световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико.

Дуелът се проведе на стадион "Жилет" в Бостън, САЩ пред 64 146 зрители по трибуните.

Африканците бяха по-добрият отбор през целия мач.

Първото полувреме

Попадението мача дойде още във 2-ата минута. Тогава чудесна извеждаща топка от страна на Браим Диас освободи Исмаел Сайбари в наказателното поле и последният не сбърка, забождайки топката под напречната греда за 0:1. Това бе второ попадение за Сайбари след това при равенството с петкратния световен шампион Бразилия на старта.

Само 8 минути след попадението Мароко можеха отново да отбележат. Халфът на Борнемут Райън Кристи загуби топката, което доведе до опасна ситуация пред Ангъс Гън. Унахи опита да намери съотборник в наказателното поле, но Сайбари не стигна до топката. Защитата на шотландците имаше сериозни проблеми десетина минути по-късно и Гън със сетни сили изби топката пред Ашраф Хакими. В 36-ата минута Билал Ел Ханус прибра перфектен до сантиметри пас в наказателното поле, но изстреля топката високо в облаците.

В самия край на полувремето Шотландия имаха претенции за дузпа. Такава обаче не бе свирена след преглед от ВАР

Второ полувреме

В началото на втората част Сайбари беше близо до нов гол, но нацели гредата на шотландците. Билал Ел Ханус можеше да удвои преднината на африканците в 52-ата минута, но ударът му беше брилянтно париран от вратаря на шотландците. В 3-ата минута на добавеното време Шемсдин Талби изпрати шут от обещаваща дистанция след прецизно подаване. Опитът му премина на сантиметри над напречната греда.

Класиране

С успеха Мароко събра 4 точки и се нарежда на 1-о място във временното класиране на този поток преди предстоящия мач между Бразилия и Хаити. Шотландия за момента са втори с 3 пункта.