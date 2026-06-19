Бившият вече футболист на Локомотив Пловдив е силно разочарован от действията на ръководството на "черно-белия" клуб, установи Plovdiv24.bg. Причината за това е официалното съобщение, което разпространиха от "Лаута" относно трансфера на нидерландеца в ЦСКА.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, от Локомотив изрично отбелязаха, че "част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни".

"Разочарован съм да видя официално изявление като това", написа нападателят в официалната страница на ПФК Локомотив в Инстаграм, където беше публикувано съобщението на ръководството.

Това е коментарът на Цварц относно официалното съобщение на ПФК Локомотив

Жоел Цварц остави отлични впечатления с изявите си за Локомотив Пловдив, след като изигра 20 официални мача с черно-белия екип, в които вкара 8 гола и добави 3 асистенции. Четири от попаденията бяха във вратата на градския съперник Ботев, заради което той се превърна в любимец на феновете от "Лаута".