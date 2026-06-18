Най-добрият пловдивски тенисист в момента Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Самобор (Хърватия), който е с награден фонд 30 хиляди долара.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" е поставен под №4 в основната схема. Той стартира с убедителна победа над представителя на домакините Карло Каин, като го елиминира след 6:2, 6:1 за 85 минути.

32-годишният Кузманов пропиля ранен аванс от пробив, но след това взе четири поредни гейма, а с това и първия сет. Във втората част пловдивчанинът направи нова серия от пет последователни гейма, за да стигне до успеха.

За място на четвъртфиналите Димитър Кузманов ще играе срещу участващия с "уайлд кард" 20-годишен хърватин Антонио Волявец.