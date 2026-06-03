На кортовете на ТК "Макс Про 2020" в Пловдив се изиграха мачовете от първия кръг на основните схеми на Държавно лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 16-годишна възраст. Срещите се провеждат в спортния комплекс, който се намира зад хангарите на Гребната база.

Турнирен директор на първенството е Серафим Грозев, а главен съдия - Силвия Ботушарова. Вече са известни осминафиналистите в надпреварата, съобщиха от Българската федерация по тенис.

Юноши, 1/16-финали

№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) – Владимир Стоименов (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) 6:0, 6:0

Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас) – Владимир Цонков (ТК "Барокко Спорт", гр.София) 6:4, 6:1

Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София) – Виктор Родригез-Матов (ТК "Некст Про", гр.Пловдив) 6:0, 7:6(2)

№7 Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Калоян Гайдаджиев (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) 6:3, 6:2

Стефан Телкеджиев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – №3 Стоян Паяков (ТК "Локомотив", гр.Пловдив) 6:4, 6:2

Дамян Аврамовски (ТК "Малееви", гр.София) – Атанас Рогачев (ТК "ДИМ Тийм", гр.Пловдив) 6:2, 6:3

Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", гр.Варна) – Филип Ненчев (ТК "Раковски Бомел 9", гр.Враца) 3:6, 6:0, 6:2

№5 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Николай Рачев (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:2, 6:2

№6 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Кирил Георгиев-Хинков (ТК "Кан Пресиян", гр.Петрич) б.и

Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Андрей Грозданов (ТК "Пазарджик", гр.Пазарджик) 6:0, 6:3

Борис Христакиев (ТК "Про спорт", гр.София) – Кристиан Ангелов (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) 6:1, 6:4

№4 Йордан Малинков (ТК "Левски", гр.София) – Мартин Желев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:4, 6:3

№8 Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София) – Симеон Попов (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 6:1, 6:1

Кристиян Енев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Алекс Сархачев (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 6:2

Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Борис Радков ( ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:3, 6:2

№2 Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) – Камен Иванов (ТК "Изида", гр.Добрич) 6:2, 6:3

Юноши, 1/8-финали

№1 Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) –Димитър Топчийски (ТК "Авеню", гр.Бургас)

№7 Якоб Ясин (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) –Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София)

Стефан Телкеджиев (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Дамян Аврамовски (ТК "Малееви", гр.София)

№5 Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Теодор Янков (ТК "Черно море Елит", гр.Варна)

№6 Мартин Валеов (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) –Иво Найденов (ТК "Кристи", гр.Дряново)

№4 Йордан Малинков (ТК "Левски", гр.София) – Борис Христакиев (ТК "Про спорт", гр.София)

№8 Никола Павлов (ТК "Про спорт", гр.София) –Кристиян Енев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Георги Георгиев (ТК "Барокко Спорт", гр.София) –Александър Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

Девойки,1/16-финали

№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) 6:1, 6:0

Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) – Симона Попова (ТК "Пловдив 1981", гр.Пловдив) 7:6(1), 5:7, 6:4

Пламена Кукенска (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Ава Пакова ( ТК "Локо 98", гр.Пловдив) 7:5, 6:0

Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) – №7 Мария Мотреникова (ТК "Пиронкови", гр.Пловдив) 6:0, 6:0

№3 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Магдалена Кунчева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:2, 6:0

Виктория Николова (ТК "Диана", гр.София) – Грейс Георгиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:3, 6:4

Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Михаела Тодорова (ТК "Некст Про", гр.Пловдив) 6:1, 6:0

№8 Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Радост Петкова (ТК "Кристи", гр.Дряново) 6:7(5), 6:0, 6:4

Изабела Жечева (ТК "Левски", гр.София) – №6 Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) 6:1, 6:2

Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София) – Вивиан Бесалева (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 7:5, л.з

Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Вивиан Енева (ТК "Некст Джен", София) 6:1, 6:1

№4 Ива Йорданова (ТК "Левски", гр.София) – Божидара Толева (ТК "Дема", гр.София) 6:2, 6:0

Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – №5 Калина Фъртунова (ТК "Некст Джен", гр.София) 6:1, 6:1

Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", гр.Пловдив) – Виктория Митова (ТК "Локомотив 1929", гр.София) 6:1, 6:0

Ниа Юсева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Иванина Начева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:4, 6:3

№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – Криста Вълчева ( ТК "Про спорт", гр.София) 6:0, 6:0

Девойки,1/8-финали

№1 Рая Маркова (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) – Мария-Магдалена Янакиева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково)

Нина Нокова (ТК "Малееви", гр.София) – Пламена Кукенска (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№3 Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) – Виктория Николова (ТК "Диана", гр.София)

№8 Зара Минева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) –Мелани Стоичкова (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Изабела Жечева (ТК "Левски", гр.София) – Виктория Врачанска (ТК "Левски", гр.София)

№4 Ива Йорданова (ТК "Левски", гр.София) – Рая Карабова (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив)

Карла Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Каролина Костова (ТК "Локомотив 1924", гр.Пловдив)

№2 Илина Илиева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) –Ниа Юсева (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

Програма

03.06. – Втори кръг на сингъл, полуфинали на двойки и финали на смесени двойки

04.06. – Четвъртфинали на сингъл и финали на двойки

05.06. – Полуфинали на сингъл

06.06. – Финали на сингъл