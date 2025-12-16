Юлия Стаматова елиминира чехкиня на старта в Анталия

© Юлия Стаматова се класира за втория кръг от тенис турнира на клей в турския курорт Анталия, който е с награден фонд 15 хиляди долара.



32-годишната пловдивчанка победи Бренда Фрухвиртова (Чехия) със 7:5, 6:1 за 85 минути на корта. Стаматова направи пробив в последния гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.



В спор за място на четвъртфиналите нашето момиче ще играе срещу победителката от двубоя между №2 Ронко Мацуда (Япония) и квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко).



Юлия е дъщеря на дългогодишния шампион на България по тенис с екипа на Локомотив (Пловдив) Юлиан Стаматов.