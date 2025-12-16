ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Юлия Стаматова елиминира чехкиня на старта в Анталия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:06Коментари (0)129
©
Юлия Стаматова се класира за втория кръг от тенис турнира на клей в турския курорт Анталия, който е с награден фонд 15 хиляди долара. 

32-годишната пловдивчанка победи Бренда Фрухвиртова (Чехия) със 7:5, 6:1 за 85 минути на корта. Стаматова направи пробив в последния гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.

В спор за място на четвъртфиналите нашето момиче ще играе срещу победителката от двубоя между №2 Ронко Мацуда (Япония) и квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко).

Юлия е дъщеря на дългогодишния шампион на България по тенис с екипа на Локомотив (Пловдив) Юлиан Стаматов.
