Панама отпада от Световното първенство по футбол, след като загуби от състава на Хърватия. В 54-та минута Анте Будимир материализира предимството на Хърватия на терена и отборът поведе с 0:1. Три минути по-късно хърватите пропуснаха прекрасна възможност да удвоят резултата, след като след извеждащ пас ударът на Марко Пашалич беше спасен от Орландо Москера.

Панама имаше възможност да изравни в 68-та минута, но ударът с глава на Карлос Харви беше избит в корнер от хърватския вратар Ливакович.

В срещата имаше някои нервни моменти, като през първото полувреме играта беше динамична, но накъсана от дребни нарушения. Важното за хърватите е, че те спечелиха първите си точки на това световно първенство, а за острието Лука Модрич това беше мач номер 200 за националния отбор. За Панама това е жестоко напомняне за това какво се случва във футбола, тъй като "Каналерос“ бяха блестящи в много части от мача, но си тръгнаха победени от стадиона в Торонто и елиминирани от тези световни финали.