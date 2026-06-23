Собственикът на Спартак Пловдив Динко Миленчев направи официално обръщение към привържениците на отбора. Бизнесменът изпрати позицията си до Plovdiv24.bg, като реакцията му е свързана заради "обвинения, с които най-вероятно се иска да се създаде ненужно напрежение на клуба".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Динко Миленчев:

Уважаеми привърженици и фенове на "Спартак Пловдив“,

За по-малко от 2 седмици вече за трети път спрямо футболния клуб и школата се сипят обвинения и просто се хвърлят някакви думи, с които най-вероятно се иска да се създаде ненужно напрежение вътре в клуба, а и сред привържениците и треньорския щаб.

Тъй като знам, че е в пъти по-лесно просто ей така да подметнеш нещо в публичното пространство и да чакаш то да покълне и да хване здрава основа, отколкото да работиш с точни факти и обективни данни, приемам, че сега се прави точно това.

Но си задавам и въпроса Каква е целта на тези хора?

Поне за мен вече нямам съмнения, че тази цел е пропита с добри намерения, а напротив. Но не искам и аз да влизам в подобен тип голословие затова за пореден път ще се позова на фактите и на обективната истина.

Сдружение Футболен клуб Спартак – Пловдив стопанисва спортен комплекс Спартак (стадион Работнически) на основание договор за наем сключен между Община Пловдив и сдружението. Договора е в сила от 28.10.2024 г. Стадион "Тодор Диев“ се предоставя на футболния клуб за извършването на тренировъчна дейност като това става на база на утвърден график от страна на Община Пловдив и ние се съобразяване с този график. И двата стадиона са общинска собственост – публична общинска собственост.

Това е важно да се знае, защото този характер на собственост гарантира, че тези имоти и терени ще се ползват за спортни дейности и занимания. И така и трябва да е. И всякакви пошли опити за внушения, че там ще се строи казино са не само безпочвени, но и нечистоплътни.

Да, част от моя бизнес е в оперирането на игрални зали за хазартни игри и това е не само публично известно, но и аз никога и не съм го и крил. Дейността, която развиваме с моя партньор и съдружник е напълно легална и законна и имаме всички нужни лицензи издадени от страна на държавата и нейните органи. Но нека така също да е и ясно, че никога досега не е съществувала възможността на ст. Тодор Диев да се изгражда такава зала. И затова има и нужните доказателства, а именно одобрени проекти за целия стадион и издаденото Разрешение за строеж, което беше в следствие на договора за концесия.

Уважаеми привърженици и фенове на "Спартак Пловдив“,

През следващата седмица на 29-ти юни, от 18 ч. представителният мъжки отбор на ФК Спартак – Пловдив 1947 започва своята пред-сезонна подготовка за новия футболен сезон. Тогава ще се направи и своеобразно представяне на играчите и на новия треньор и ще се покаже какви строителни дейности текат по изграждането на изцяло новото футболно игрище.

Моят призив е да не се правят опити да се очернят усилията на всички работещи, трениращи и играещи в клуба. Нека усилията на всички се насочат към изграждане, а не в опити за очерняне. ФК Спартак – Пловдив 1947 е над всички нас – над мен, но и над тях.

А, който няма такива намерения нека тогава остави на спокойствие хората, които горят и са ангажирани в каузата на футболния клуб и в целта си Спартак Пловдив да спечели промоция през предстоящия сезон и в следващия да играе в професионалния елит на България.

Клубът го заслужава!

Само Спартак Пловдив!

С уважение,

Динко Миленчев

Председател на Управителния съвет на Сдружение Футболен клуб "Спартак Пловдив – 1947“