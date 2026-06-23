Ръководството на Спартак (Пловдив) покани официално привържениците на отбора да посетят първата тренировка за новия сезон! Тя е планирана за 29 юни (понеделник) от 18:00 часа на клубната база (бивш Работнически стадион).

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, за треньор на "гладиаторите" бе назначен Кириякос Георгиу, който през годините си навличаше гнева на феновете както на Локомотив Пловдив, така и тези на Спартак Варна.

Собственикът на клуба Динко Миленчев вече ясно обяви целта пред отбора - атака на първото място и завръщане в професионалния футбол.

"Заповядайте, за да подкрепим заедно отбора в началото на подготовката и да дадем силен старт на новия сезон. Вашето присъствие и подкрепа са важни за нас! Очакваме ви", написаха от ПФК Спартак в официалната клубна страница във Фейсбук.