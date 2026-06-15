Собственикът на Спартак Пловдив Динко Миленчев няма никакво намерение да се отказва от клуба и още повече - да предава управлението му на кандидата Иван Пашов. Шефът на "синьо-белите" категорично обяви намеренията си, използвайки своята официална страница във Фейсбук. Миленчев дори отправи закачлива препоръка към Пашов - да се обърне към някой от клубовете от Областните групи на Пловдив и да помага на тях, ако има желание.

Освен това Миленчев подробно разкри инвестиционните си планове в базата на Спартак в район "Южен".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното изявление на Динко Миленчев:

Уважаеми привърженици и фенове на "Спартак Пловдив“,

През изминалата седмица имаше пресконференция, на която главно действащо лице беше г-н Иван Пашов. Както самият той се представи строителен предприемач и бизнесмен.

Той говореше в качеството на човек, който иска да поеме издръжката на ФК Спартак Пловдив. Или поне такива заявки даваше.

И въпреки че по време на цялата пресконференция така и не каза как той самият си представя това да стане доста обстоятелствено говореше как той щял да го прави.

И тъй като предполагам, че си няма и най-бегла представа какви дейности се извършват на стадиона ще си позволя да го осведомя.

От преди повече от месец започна изграждането на изцяло ново голямо футболно игрище, което ще е с изкуствена настилка и осветление, на което да могат да се играят мачове. Строително-ремонтните дейности са в напреднала фаза и в първите дни на м. юли трябва да приключат. Вече е направено трасиране на игрището, премахната е ненужната пръст, положени са всички нужни за дренажа тръби, направено е уплътняване на основата, налети са фундаментните основи за металните стълбове, на които ще бъде осветлението и в следващата седмица ще започне и тяхното монтиране.

Тревата за игрището също е доставена и чака да бъде поставена. На това игрище освен за футбол 11 ще може да се ползва и за футбол 7, като ще се обособяват 3 отделни игрища. Това ще е изключително модерно игрище, което ще отговаря на най-високите футболни стандарти.

Едновременно с това по моя инициатива и с финансиране от моя страна започна разчистването и извозването на няколко хиляди кубика земна маса, боклуци и различни видове растителност от западната страна на комплекса, по ул. Братя Бъкстон. Това е важно, за да може покрай западната трибуна да бъдат изчистено всичко ненужно, което се е натрупало там през последните повече от 25 години.

На паркинга вътре в комплекса е монтирано ново ЛЕД осветление, както и са направени ремонтни дейности в помещенията под Централната трибуна. За началото на новия сезон се прави подготовка и за допълнително освежаване на трибуните.

В инвестиционната програма на сдружението и клуба е залегнало и направата на нови 2 броя игрища за мини футбол. Предвидено е и изграждането на учебно-тренировъчна база. Всичко това ще се осъществи, но едва след като имаме нужните разрешения от страна на община Пловдив. Аз съм депозирал тези свои намерения още преди няколко месеца, но все още нямам получени нужните потвърждения. Това, обаче не ме е спряло да работя по разработването на съответните идейни и работни концепции и проекти. И самият факт, че се изгражда новото футболно игрище го потвърждава.

Но разбира се това не достатъчно и не е и всичко, което трябва да се направи като инвестиции на стадиона.

На този етап най-важното е да се подмени тревната настилка на основното игрище, за да може да се провеждат нормални футболни мачове. Но тук за съжаление сме в леко "омагьосан“ кръг, тъй като направата на нова тревна настилка изисква време, а отбора няма къде да играе своите домакински мачове, тъй като не можем да играем на стадион Пловдив и затова търсим решение.

Говори се много и за децата и за самия клуб.

И тук ще бъда пределно ясен: Нека никой не се опитва да се качи на гърба на този славен футболен клуб и да се опитва да спекулира. Нека никой не се опитва и да използва децата, които тренират в клуба или техните родители като инструмент, за да прави внушения. Г-н Пашов и неговия екип нека концентрират своите усилия и ресурси към развиване на таланта на децата, които тренират в академията, за която говорят и така да покажат колко успешни и добри треньори и ръководители са. Постиженията и успехите на децата и момчетата, които тренират във ФК Спартак-Пловдив са видими и ясни. И те са плот на техния труд, талант и умения и на техните треньори.

Да, представителният ни отбор тази година не се представи добре. И аз не съм доволен нито от класирането, нито от цялостното представяне. И това съм го заявявал и на вече бившия наставник и на футболистите и щаба. Но сезонът вече е минал и не трябва да останем със забит поглед във вече изминалата година, а напротив, вече работим за новия. На 29-ти юни започваме подготовката на отбора. И както съм заявявал и преди имаме само една цел през годината – да завършим на 1-во място и да спечелим промоция за Втора професионална футболна лига. Друга цел няма.

Знаем, че няма да е лесно и че за да е постигнем трябва във всеки мач да играем за победа, да не се задоволяваме с равенства и да не допускаме загуби. Знам и че сезона е много дълъг и останалите отбори няма да ни жалят. Но и ние не искаме това.

Знам и вярвам, че всеки футболист, който носи екипа на Спартак Пловдив ще го прави с гордост и ще играе за победа, защото това е велик и славен отбор.

И тъй като на пресконференцията на няколко пъти бяха просто хвърлени много обещания ще си позволя и аз да дам едно предложение или съвет на г-н Пашов и неговия екип – г-н Пашов Спартак Пловдив не е лъжица за вашата уста. Може би е добре да насочите финансовата си мощ към някой по-достъпен клуб от някоя от Областните групи. Може пък там да Ви "отворят вратите“ и да Ви приветстват. И Ви желая успехи на Вас и на екипа Ви.

И накрая- категорично заявявам, че спрямо мен никой от страна на общинската администрация или Общински съвет – Пловдив не ми е оказвал натиск или да е искал нещо от мен. Нито кмета, някой от зам.-кметовете или някой служител. И въпреки че до този момент Спартак Пловдив не е получил никаква финансова помощ и подкрепа от страна на общината ние като клуб сме получавали нужното съдействие за решаването на административни проблеми и казуси.

С уважение,

Динко Миленчев

Председател на Управителния съвет на

Сдружение Футболен клуб "Спартак Пловдив – 1947“