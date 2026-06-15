Момчетата на "Виктория Волей" (Пловдив) до 14 години се класираха за финалите на държавното първенство по волейбол в тази възрастова група. Това стана факт, след като пловдивчани заеха втора позиция в регион "Тракия". Мачовете от финалната четворка се играха в Смолян по схемата всеки срещу всеки.

Възпитаниците на треньорите Калоян Стоянов и Йорданка Василевска победиха с по 2:0 гейма отборите на "Хебър" (Пазарджик) и "Марица" (Белово). Малките викторианци загубиха символичния финал с домакините от "Родопа" с 1:2 гейма.

Финалният турнир на държавното първенство ще се проведе в Кранево от 23 до 28 юни с участието на 18 отбора.