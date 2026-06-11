Отборът на Марица (Пловдив) за момичета до 16 години стана шампион на Държавното първенство по волейбол в тази възрастова група. Воденият от Атанаска Никифорова тим надделя с 3:1 гейма над миналогодишния първенец Левски (София) във финала в зала "Строител" в Пловдив и така триумфира с титлата.

В първата част Жълто-сините рано взеха инициативата, за да поведат с 15:8 и до края нямаха затруднения да затворят гейма с 25:18.

След равностойно начало във втория Марица отново отвори разлика, която поддържаше уверено, за да поведе с 2:0 след 25:21.

В третия гейм гостите отговориха и намалиха изоставането си след 25:15, но след това малките маричанки показаха невероятен характер, за да измъкнат оспорваната четвърта част с 26:24 и по този начин да стигнат до крайния успех.

Така момичетата на треньорката Атанаска Никифорова повториха триумфа на отбора на Марица до 18 години, който в края на месец май също триумфира с титлата на Държавното първенство в своята възрастова група, като и тогава във финала съперник бе тимът на Левски.