Ръководството на хегемона в родния женски волейбол за последните 12 години - Марица (Пловдив) обяви трета раздяла с основна състезателка след края на изминалия сезон. Преди това жълто-сините приключиха взаимоотношения с диагонала Ива Дудова и посрещачката Виктория Коева. Сега бе обявена и раздялата с разпределителката Лора Славчева.

Тя е продукт на академията на клуба и успя да завоюва пет титли на България с екипа на жълто-сините. Към тях прибави и пет спечелени Купи на страната.

Лора Славчева бе част и от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига и достигна до четвъртфиналите в турнира за Купата на ЦЕВ.

ВК Марица (Пловдив) благодари на Лора Славчева за незабравимите моменти заедно и й пожелава много успехи в бъдеще, завършва официалното съобщение на пловдивския волейболен клуб.