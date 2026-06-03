Днес в Зоналния съвет на БФС - Пловдив беше изтеглен жребият за квалификационния турнир за попълване на "А" Областна група - Пловдив. Участват общо 4 отбора, като 3 от тях ще бъдат новите членове на АОГ, уточниха от футболната ни централа.

Първи кръг

6 юни, събота, 18,00 часа

А. Скутаре - Раковски 2018 на стад. Пловдив

7 юни, неделя, 18,00 часа

Б. Чавдар - Асеновец 1922 на стад. Пловдив

Втори кръг

14 юни, неделя, 18,00 часа

Загубил от А. - Загубил от Б.

Победителите в трита мача са новите членове на А ОГ.

В същото време от ФК Асеновец 1922 (Асеновград) отправиха призив за подкрепа към своите привърженици.