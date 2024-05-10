ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (18) | Вчера (22)
Пловдивчанин свири дербито Спартак - Ботев в Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:38Коментари (0)56
©
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 34 кръг в Югоизточната трета лига.

Очакваният с най-голям интерес сблъсък между Спартак и дубъла на Ботев ще бъде ръководен от Тодор Тодоров.

Ето и пълните назначения:

10.05./Петък/2024г. – 18:00 часа

ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Димо Димов – Сливен

АС: Христо Стоянов - Сливен

АС: Валери Вълков – Сливен

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Тихомир Димов - Сливен

11.05./Събота/2024г. – 18:00 часа

ОФК “ Левски“ (Карлово) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив

Делегат: Динко Христов – Стара Загора

ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Владимир Григоров - Ямбол

АС: Яни Дончев - Ямбол

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Георги Христов -Ямбол

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС: Станимир Трифонов - Сливен

АС: Георги Ненчев - Бургас

4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас

Делегат: Димчо Марков - Хасково

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Апостол Иванов - Пловдив

АС: Владимир Лазаров - Пловдив

АС: Крум Апостолов - Пловдив

4-ти съдия: Георги Иванов - Пловдив

Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив

ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ОФК “ Карнобат “(Карнобат)

ГС: Альоша Карамфилов - Ямбол

АС: Божидар Тодоров - Пловдив

АС: Кристиян Иванов - Пловдив

4-ти съдия: Йордан Петров - Пловдив

Делегат: Николай Костадинов - Ямбол

ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

ГС: Стефан Гурков - Сливен

АС: Денислав Димитров - Сливен

АС: Николай Караджов - Ямбол

4-ти съдия: Светослав Енчев - Пловдив

Делегат: Радостин Бончев - Сливен

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)

ГС: Валентин Железов - Бургас

АС: Станимир Илков - Бургас

АС: Васил Шавов - Бургас

4-ти съдия: Любомир Александров - Хасково

Делегат: Димчо Кацаров - Бургас

11.05./Събота/2024г. – 19:00 часа

ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Сокол“ (Марково)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

12.05./Неделя/2024г. – 18:00 часа

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ПФК " Ботев“  II (Пловдив)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС: Желязко Пилатов - Пловдив

АС: Месут Ахмедов - Пловдив

4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив

Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 778
09.05.2024
09.05.2024
08.05.2024
02.05.2024
02.05.2024
02.05.2024
предишна страница [ 1/130 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Гришо преодоля японец за 99 минути, чака го още по-лесен съперник
 Димитър Кузманов продължава да мачка в Австрия, вече е на полуфинал
 Ботев и КПБП с екскурзия за финала, местата са ограничени
 Потвърдено! Националният отбор на България ще домакинства на стадион "Христо Ботев"
 Школата на ФК Пловдив с шестима национали на България
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: