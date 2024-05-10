Пловдивчанин свири дербито Спартак - Ботев в Трета лига

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 34 кръг в Югоизточната трета лига.



Очакваният с най-голям интерес сблъсък между Спартак и дубъла на Ботев ще бъде ръководен от Тодор Тодоров.



Ето и пълните назначения:



10.05./Петък/2024г. – 18:00 часа



ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Димо Димов – Сливен



АС: Христо Стоянов - Сливен



АС: Валери Вълков – Сливен



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Тихомир Димов - Сливен



11.05./Събота/2024г. – 18:00 часа



ОФК “ Левски“ (Карлово) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив



Делегат: Динко Христов – Стара Загора



ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Владимир Григоров - Ямбол



АС: Яни Дончев - Ямбол



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат: Георги Христов -Ямбол



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Николай Николов - Хасково



АС: Станимир Трифонов - Сливен



АС: Георги Ненчев - Бургас



4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас



Делегат: Димчо Марков - Хасково



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Апостол Иванов - Пловдив



АС: Владимир Лазаров - Пловдив



АС: Крум Апостолов - Пловдив



4-ти съдия: Георги Иванов - Пловдив



Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив



ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ОФК “ Карнобат “(Карнобат)



ГС: Альоша Карамфилов - Ямбол



АС: Божидар Тодоров - Пловдив



АС: Кристиян Иванов - Пловдив



4-ти съдия: Йордан Петров - Пловдив



Делегат: Николай Костадинов - Ямбол



ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Стефан Гурков - Сливен



АС: Денислав Димитров - Сливен



АС: Николай Караджов - Ямбол



4-ти съдия: Светослав Енчев - Пловдив



Делегат: Радостин Бончев - Сливен



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)



ГС: Валентин Железов - Бургас



АС: Станимир Илков - Бургас



АС: Васил Шавов - Бургас



4-ти съдия: Любомир Александров - Хасково



Делегат: Димчо Кацаров - Бургас



11.05./Събота/2024г. – 19:00 часа



ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Сокол“ (Марково)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



12.05./Неделя/2024г. – 18:00 часа



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ПФК " Ботев“ II (Пловдив)



ГС: Тодор Тодоров - Пловдив



АС: Желязко Пилатов - Пловдив



АС: Месут Ахмедов - Пловдив



4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив



Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив