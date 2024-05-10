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|Пловдивчанин свири дербито Спартак - Ботев в Трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 34 кръг в Югоизточната трета лига.
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Очакваният с най-голям интерес сблъсък между Спартак и дубъла на Ботев ще бъде ръководен от Тодор Тодоров.
Ето и пълните назначения:
10.05./Петък/2024г. – 18:00 часа
ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС: Христо Стоянов - Сливен
АС: Валери Вълков – Сливен
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Тихомир Димов - Сливен
11.05./Събота/2024г. – 18:00 часа
ОФК “ Левски“ (Карлово) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив
Делегат: Динко Христов – Стара Загора
ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Владимир Григоров - Ямбол
АС: Яни Дончев - Ямбол
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Георги Христов -Ямбол
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС: Станимир Трифонов - Сливен
АС: Георги Ненчев - Бургас
4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас
Делегат: Димчо Марков - Хасково
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Апостол Иванов - Пловдив
АС: Владимир Лазаров - Пловдив
АС: Крум Апостолов - Пловдив
4-ти съдия: Георги Иванов - Пловдив
Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив
ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ОФК “ Карнобат “(Карнобат)
ГС: Альоша Карамфилов - Ямбол
АС: Божидар Тодоров - Пловдив
АС: Кристиян Иванов - Пловдив
4-ти съдия: Йордан Петров - Пловдив
Делегат: Николай Костадинов - Ямбол
ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Стефан Гурков - Сливен
АС: Денислав Димитров - Сливен
АС: Николай Караджов - Ямбол
4-ти съдия: Светослав Енчев - Пловдив
Делегат: Радостин Бончев - Сливен
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)
ГС: Валентин Железов - Бургас
АС: Станимир Илков - Бургас
АС: Васил Шавов - Бургас
4-ти съдия: Любомир Александров - Хасково
Делегат: Димчо Кацаров - Бургас
11.05./Събота/2024г. – 19:00 часа
ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Сокол“ (Марково)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
12.05./Неделя/2024г. – 18:00 часа
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ПФК " Ботев“ II (Пловдив)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС: Желязко Пилатов - Пловдив
АС: Месут Ахмедов - Пловдив
4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив
Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив
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