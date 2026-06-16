Основаният преди малко повече от година футболен клуб Асеновец 1922 (Асеновград) направи равносметка на изминалия сезон 2025/2026. Тимът не успя да спечели промоция за място в "А" Областна група - Пловдив, след като загуби и втория си бараж, този път от ФК Траките-2007 (Скутаре) с 0:1.

Въпреки това, от асеновградския клуб благодариха на всички деца от школата, техните родители, приятели и привърженици за подкрепата им през сезона.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението, което направиха от ФК Асеновец 1922 в своята официална страница:

За наше съжаление загубихме и втория бараж за влизане в А Областна група и не успяхме да се възползваме от възможността, която заслужено си бяхме извоювали през сезона.

Въпреки разочарованието, можем да бъдем горди с постигнатото. Предстоят ни анализи и равносметка на една година, в която за толкова кратък период изградихме нещо, с което малко клубове могат да се похвалят – школа с над 130 деца, мъжки представителен отбор, отдаден треньорски екип и най-важното – единство, разбирателство и колектив между всички в клуба.

Искаме да изкажем огромната си благодарност към всички деца от школата, към техните родители, към нашите приятели и привърженици. Вашата подкрепа през цялото време ни даваше сили, увереност и надежда. Всичко, което постигнахме до момента, е резултат от общите усилия на едно голямо футболно семейство.

Сега е време да намалим темпото и да си дадем заслужена почивка. След това ще се завърнем с нови идеи, нова енергия и още по-големи амбиции, за да започнем подготовката за предстоящия сезон.

Пожелаваме здраве, успех и достойно представяне на новите участници в А Областна група.

Благодарим ви за доверието и подкрепата!

Ф.К.Асеновец 1922