Мъжкият отбор на ФК Чавдар (Пловдив) е новият член на “А" Областна група! Това стана факт, след като пловдивчани спечелиха баража срещу ФК Асеновец 1922 (Асеновград) с 5:4 след изпълнение на дузпи. Двубоят се игра на градския стадион "Пловдив" и в редовното време завърши 1:1.

От ФК Чавдар публикуваха в официалната си страница във Фейсбук видео кадри от победната дузпа и радостта на футболисти и фенове на терена. Към кадрите те написаха и емоционален коментар.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на ФК Чавдар (Пловдив):

Както гласи старата максима: “Няма труд, който да не се възнагради"! Беше една незабравима вечер! Момчетата ни се раздадоха със сърце и душа, а подкрепата беше невероятна! …

И така, дечурлигата от малкото, детско отборче на “петте блока" от кв. "Смирненски", вече пораснаха и са мъже, които пишат нашата нова, скромна история.

Нищо от това обаче, нямаше да го има, ако не беше позитивната енергия на тези все повече и повече хора от нашата сплотена общност на приятели, родители и най-вече деца от школата, които продължават с вярата и подкрепата си да подхранват нашата приказка, в която всеки един е герой и има и ще има своето място в нея! …

А някъде високо над нас, Бат Чавдар ни се радва с малко сълзи в очите…

Честито на всички! Този успех е за всеки един от вас! Благодарим ви, че вярвате!