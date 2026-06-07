Днес се изиграха двата полуфинални баража за попълване на Трета лига - Югоизточна група от следващия сезон. Шампионът на "А" Областна група - Пловдив - ФК Дълго поле, отстъпи на Поморие с 1:2 на стадиона в град Твърдица, Сливенска област.

Другият бараж се игра на стадион "Чавдар" в село Белозем и бе изгледан от контузения капитан на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев и от председателя на Общински съвет - Пловдив Атанас Узунов. В този двубой отборът на Крумовград победи Хасково с 1:0 след късен гол десетина минути преди края. Още от 20-ата минута хасковлии играха с човек по-малко заради червен картон на Петър Николов.

По този начин във финалния бараж ще излязат отборите на Поморие и Крумовград.

Двубоят е на 11 юни (четвъртък) от 18,00 часа, а от Зоналния съвет на БФС - Пловдив ще обявят утре на кой стадион ще се играе мачът. Победителят ще стане новият член на Трета лига - Югоизточна група.