Гигант (Съединение) с трансферен удар
Третодивизионният Гигант (Съединение) осъществи един от трансферните удари тази зима. Клубът привлече Радослав Терзиев - един от разпознаваемите играчи в пловдивския футбол.

Той е юноша на Спартак и Ботев, като за "канарчетата" изиграва почти 150 мача. Става също така носител на Купата и Суперкупата на България.

В кариерата си защитникът е играл още за Монтана, Хебър, Етър, Крумовград, Спартак Варна и Спортист (Своге). Радослав Терзиев има мачове за младежкия национален отбор на България до 21 години, а през 2015 година получава повиквателна и за мъжете от Ивайло Петев за мач с Румъния, но остава неизползвана резерва.

Терзиев взе участие в първата тренировка на "гигантите" за 2026 година. Другото ново попълнение в тима е Никола Гавов. Има и още момчета на проби, за които треньорът Васил Стефанов ще решава на по-късен етап дали ще останат в тима и след края на подготовката.

Засега са уредени 4 контроли:

17 януари, Гигант – Спартак (Пловдив)

24 януари, Гигант – Оборище (Панагюрище)

31 януари, Гигант – Димитровград

7 февруари, Гигант – Атлетик (Куклен)

Пролетният дял от сезона в Югоизточната Трета лига стартира на 14 февруари, като първият двубой на Гигант е гостуване на дубъла на Локомотив (Пловдив) на 15 февруари (неделя).
