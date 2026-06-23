Португалия разгроми с 5:0 Узбекистан в двубой от втория кръг в група "К“ на Световното първенство в Северна Америка. Срещата се игра Хюстън, САЩ.

"Мореплавателите" откриха резултата още в 6-ата минута, когато Жоао Кансело центрира ниско по тревата, а Кристиано Роналдо бе на точното място да засече и с хубав удар с десния крак вкара за 1:0. По този начин великият португалец се превърна в първия футболист вкарал гол на 6 различни световни първенства.

В 15' Жоао Феликс, който не получи игрово време от селекционера Роберто Мартинес в първия мач срещу Колумбия, бе фаулиран точно на границата на наказателното поле. С изпълнението на прекия свободен удар се нагърби Нуно Мендеш с добър изстрел с левия крак покачи на 2:0.

В 29-ата минута Азизжон Ганиев върна едно попадение след брутален изстрел от Кансело с непозволени действия от Абосбек Файзулаев. В 39' Бруно Фернандеш напредна с топка в крака и изведе Роналдо на прекрасна позиция, който с прецизен удар по земята в далечния ъгъл се разписа за втори път в двубоя за 3:0.

В 58-ата минута Португалия изпълни заучено пряк свободен удар - Фернандеш копна топката към Роналдо, който стреля от въздуха, но стражът Абдувохид Нематов се намеси и изби в корнер. След него резултата бе покачен на 4:0, след като подаде на първа греда по земя и в суматохата защитникът на Манчестър Сити Абдукодир Хусанов си отбеляза автогол.

В 87-ата минута Нелсон Семедо бе изведен по десния фланг и центрира по земя, защитник изби топката на крака на влезлият като резерва Рафаел Леао, който се разписа за крайното 5:0. Кристиано също имаше няколко възможности да оформи така чакания от него и феновете на Португалия хеттрик, но не успя да се възползва от тях.

След успеха Португалия е лидер в групата с 4 точки, Узбекистан е на последното място без актив. По-късно днес другите два отбора от групата - Колумбия и ДР Конго, се изправят един срещу друг.