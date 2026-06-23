Журналистът Крум Савов остро разкритикува Българската национална телевизия. Причината - начинът, по който се отразява Световното първенство по футбол и най-вече студиата преди всеки мач, излъчвани от София. Ето какво казва по този повод водещият:

Стискам зъби десет дни от началото на Световното. Т.е.нещо като стоте дни гратисен период за ново правителство, ама за БНТ и отразяването на Мондиала иде реч.

За студиото с китарата, билярдната маса и персийския килим всичко е казано, Мексикото отдавна е убил интригата около капацитета си, гост-анализаторите са си част от наличния човешки материал, но едно от новите кифленски попълнения е професионална катастрофа!

Толкова ниско ниво е обида за зрители, професия и ръководство. Беден речник, инфантилна интонация, прости изречения с клишета и елементарни текстове, преписани от агенциите, са лицето на Мондиала и на новините на "лицензодържателя" като цяло.

P.S. Позволявам си мнение с дежурния аргумент, че БНТ се издържа от данъците ни и да - има страхотни колеги като Стефан Георгиев, Бюлент Мюмюнов и Росен Станчев.