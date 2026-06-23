До края на годината всички абонати на "Топлофикация“ са задължени да подменят старите си уреди – топломери, топлинни разпределители и водомери за топла вода – с устройства за дистанционно отчитане. Мярката се налага в изпълнение на европейска директива и промените в Закона за енергетиката от 2021 година.

Процедура и цени за подмяна на измервателните уреди

Потребителите трябва да се обърнат към своята фирма за дялово разпределение, от която задължително се закупуват новите устройства, тъй като те трябва да бъдат от одобрен тип и вид, съвместим с използваната от нея система. Подмяната се извършва след записване на дата и час за посещение, като всички разходи по закупуването и монтажа са изцяло за сметка на клиентите. Антоанета Добрева, директор "Клиентска удовлетвореност и дялово разпределение“ в "Топлофикация София“, пояснява, че средната цена за разпределител с включен монтаж варира между 28 и 35 евро. Водомерът излиза между 70 и 85 евро, а стойността на апартаментния топломер е в границите от 180 до 220 евро.

В апартамент с три разпределителя и два водомера цялостната услуга по подмяната възлиза на около 230 евро. Антоанета Добрева допълва, че "Топлофикация София“ е разработила варианти за предоставяне на уреди под наем и сключване на споразумения за разсрочено плащане за клиентите, които нямат възможност да заплатят пълната сума наведнъж. Фирмите за дялово разпределение предлагат и допълнителни отстъпки при колективна промяна на уредите в цялата етажна собственост.

Технически спецификации и законова рамка

Новите дигитални уреди не се различават съществено на външен вид, като разликата е главно в електрониката и настройките. Новите водомери разполагат с електронен дисплей, като моментното им показание се визуализира след изписването на кода "FC“. Според българското законодателство водомерите подлежат на задължителна метрологична проверка на всеки 10 години, а апартаментните топломери – на всеки 5 години. При механичните водомери е задължителна пълна смяна, докато при уреди с възможност за надграждане фирмата за дялово разпределение може да прецени да постави единствено допълнителен радио модул.

Статистика на изпълнението и край на изравнителните сметки

С приближаването на крайния срок 31 декември заявките към фирмите се увеличават, като времето за изчакване след подаване на заявление вече достига около един месец. Към момента около 82% от разпределителите и топломерите в домакинствата са подменени, а при водомерите делът на подмяна е над 53%, което обхваща около 68-70% от всички потребители. При пълна подмяна на уредите с дистанционни в цялата етажна собственост и след подаване на общо заявление, сградата може да премине на ежемесечен отчет, което елиминира нуждата от изравнителни сметки, тъй като се заплаща реално консумираното количество месец за месец.

Липса на санкции и ефект върху цените

Адвокат Ангел Бузалов, член на УС на Българската асоциация по водите, коментира в предаването "Тази сутрин“ по bTV, че в Закона за енергетиката няма предвидена изрична конкретна санкция за неизпълнение на задължението за подмяна на аналоговия с дигитален водомер за топла вода. Макар в закона да съществуват общи глоби от 100 до 300 лева за физически лица при неизпълнение на актове по прилагането му, те трудно биха могли да се приложат в този конкретен случай. Бузалов подчертава, че това задължение засяга единствено отчитането на топлата вода и не налага смяна на водомерите за студена вода. Дигиталните устройства намаляват човешкия фактор и риска от грешки при отчитането от инкасатори, което свива административните разходи на дружествата и влияе положително върху определяните от КЕВР цени на регулираните услуги. Изравнителните сметки за потребителите без ежемесечен отчет остават, но те ще бъдат много по-близки до реалното потребление.

Проблеми с безводието и загуби по мрежата

Адвокат Бузалов отбелязва, че средните загуби на вода за България остават на нива над 60%. По официални данни на КЕВР за периода 2020–2024 г. най-високи загуби, надхвърлящи 80%, се отчитат в Шумен, Перник и Сливен, докато в Плевен и София област те са над 70%. Регионите Плевен, Кюстендил, Добрич и Шумен остават традиционно най-застрашени от безводие, тъй като разчитат основно на подземни водоизточници и помпажна вода.