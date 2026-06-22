Лятото официално настъпи вчера, а темата за цените по Българското Черноморие в момента е една от най-актуалните у нас. Преобладава мнението, че на много места стоките и услугите са необосновано поскъпнали спрямо миналото лято. Нещо повече - хората са категорични, че скокът е направо двоен: цените по заведенията от левове в момента вече са същите, но в евро.

Днес даваме думата на Илиана Ковачева, която по професия е логопед:

Ако се чудите дали да почивате в България, или на Малдивите, давам информация за цените на нашето море. Никога не съм гледала цени, като си поръчвам в ресторанти, но тези дни се шокирах.

От 6 години хапвам в един и същ ресторант на плажа. Реших да го посетя вчера. Отворих менюто и бях в шок. Цените от лева за по-лесно са конвертирани в евро, като са запазили цифрата.

Например:

Миналата година, ако салатата е била 15 лева, сега е 15 евро. Сафридът от 15 лева, е 15 евро. Кафето на бийч бара е 5 евро, капучиното - 8 евро, чаша таратор 200 мл- 8 евро.

Не мисля, че са лоши хората, които са избухали тези цени. Мисля, че дори и да имаш пари, не трябва да се поощрява това.

Мислете мъдро, като планирате почивката си тази година. И ако решите да е на Българското Черноморие, подгответе си солидна сума.