Идеологът на партия "Величие" и създател на "Исторически парк" Ивелин Михайлов на практика обяви края на проекта, на който посвети години и около който изгради политическата си формация. В поредица емоционални публикации в социалните мрежи той призна, че усилията му не са срещнали очаквания отзвук, и пое лична отговорност за случилото се, видя репортер на Plovdiv24.bg.

"Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност", написа Михайлов в едно от посланията си. В друго той изрази разочарование от слабия интерес към събитията в парка, противопоставяйки го на масовите купони по морето: според него хиляди хора плащат скъпо за развлечения, но "входът за култура, гордост и единство" се оказал прекалено висок за българина.

От национален символ до отлив на посетители

"Исторически парк" край варненското село Неофит Рилски беше представян от създателя си като културно-исторически комплекс с национално значение — място, което да "пробуди най-висшето у българина". Лентата на обекта беше прерязана през 2019 г., а през изминалите дни паркът отбеляза седмата си годишнина със събитие, наречено "Ден на победата".

Реалността обаче отдавна не съвпада с първоначалните амбиции. Още в предходни години обявените за стотици хиляди посетители събития събираха по няколко хиляди души, а самият Михайлов на няколко пъти през последните две години заявяваше, че проектът е "към своя край". Причината според него никога не са били недоволните клиенти, а — по думите му — целенасочена кампания и репресии срещу бизнеса му, които са го лишили от средства.

Сянката на разследването

Краят на проекта обаче идва на фона на едно от най-сериозните разследвания срещу свързани с него лица. В края на ноември 2025 г. седем души бяха задържани и оставени в ареста по обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари и имотни измами. По данни на прокуратурата чрез схемата около парка за период от около десет години са преминали над 50 милиона лева, а пострадалите са много.

Разследващи журналисти от години определят финансовия модел на "Исторически парк" като наподобяващ "понци схема" — структура, при която старите задължения се покриват с пари от нови вложители. Самият Михайлов многократно е отхвърлял тези твърдения, определяйки ги като клевета, и е заявявал, че държавата е "истинската пирамида". Важно е да се подчертае, че към момента той не е привлечен като обвиняем по делото, а спрямо всички разследвани лица важи презумпцията за невиновност до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Въпросът, който остава без отговор

С обявяването на края на проекта на преден план излиза един въпрос, който мнозина си задават — какво ще се случи с парите на хората, вложили средства в идеята на Михайлов. Прокуратурата говори за множество пострадали и за десетки милиони левове, а съдбата на тези средства тепърва ще се изяснява в хода на разследването.

Дали "Исторически парк" и политическият проект "Величие" наистина приключват, или предстои поредното им преобразяване, предстои да се види. Засега единствената сигурна равносметка е тази, която направи самият им създател — че е повел хората след себе си към мечта, която така и не се е превърнала в реалност