Шест месеца след приемането на еврото в България, пазарът на недвижими имоти показва ясни признаци на охлаждане. Това обаче в никакъв случай не означава драстичен спад в цените, а по-скоро навлизане в нова фаза, в която се коригират нагласите и очакванията на участниците. Около тази теза се обедини Александър Бочев, председател на Контролния съвет на Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ).
След период на сериозен ръст от 18-20% в големите градове, в момента пазарът е достигнал плато. Данните показват, че през последните шест месеца цените се движат в т.нар. "нулев диапазон“ (между -2% и +2% в зависимост от конкретния сегмент).
Статистиката за първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г. отчита отчетлив спад в броя на покупко-продажбите. В София има спад от 12%, а востаналите големи градове е между 17% и 20%
Въпреки по-малкия обем сделки, броят на покупките, реализирани чрез банково кредитиране, остава стабилен и дори бележи относителен ръст като дял от общия пазар. В големите градове процентът на ипотечните сделки е между 45% и 55%, докато в София той достига близо 65%.
"Това означава, че от пазара се оттеглят хората, които инвестираха и купуваха с лични средства с цел бърза препродажба, т.нар. спекуланти. При очакван здравословен ръст на цените от около 5-6% в рамките на инфлацията за тази и следващата година, спекулативните сделки стават неизгодни. Само преките разходи по придобиването (местни данъци, нотариални и такси по вписване) надхвърлят 4%, което стопява потенциалния марж“, обясни Бочев.
Въпреки увеличенията на основния лихвен процент от страна на ЕЦБ и очаквания нов скок през есента, експертът не предвижда шоково поскъпване на ипотечните кредити в България.
Причината за това е сериозната ликвидност и финансовият ресурс, с който разполагат родните банки. Дори лихвите да се покачат леко от сегашните нива от 2,2–2,3% до нива от 2,5–3%, това няма да бъде съществена корекция, която да стресира купувачите.
Основната промяна на пазара е свързана с времето, за което един имот престоява в продажба. Периодът, в който купувачите трябваше да вземат решение "днес за утре“, вече е в миналото.
Имотите вече се задържат по месец-два, което дава спокойствие на купувачите за информиран избор.
Очаква се появата на по-сериозни маржове при преговорите. Продавачите, които бързат да реализират сделка, ще бъдат по-склонни на разумни отстъпки в цената.
Драстични аномалии не се очакват. Пример за това са масовите панелни жилища в крайните квартали на столицата - имот с цена около 160 000 евро може да претърпи минимална корекция до 158 000 евро, но няма да поевтинее рязко.
Вълната от новини около започналите събори на незаконни постройки в комплекса "Баба Алино“ повдигна сериозни въпроси за сигурността на купувачите. Оказва се, че много граждани са закупили имоти в сгради с изрядни на пръв поглед документи, за които дори банките са отпуснали кредити, а нотариусите са изповядали сделките.
Александър Бочев подчерта, че купувачите трябва да бъдат изключително бдителни, когато голям и нов жилищен комплекс се продава с "удостоверение за търпимост“ вместо с разрешение за въвеждане в експлоатация (Акт 16).
Експертът призова при вземането на толкова важни житейски решения гражданите да не разчитат на собствените си познания, а задължително да се консултират с тесни специалисти - брокери и адвокати.
Въпреки временното успокояване на пазара, в дългосрочен план големите български градове като София, Пловдив, Варна и Бургас продължават да подобряват своята инфраструктура и транспорт. Страната ни остава в догонваща позиция спрямо останалата част от Европа. Ценовите нива у нас вече се доближават до тези в Букурещ и Белград, въпреки че все още сме далеч от стандартите на Прага и Будапеща, където пазарът е значително по-скъп.