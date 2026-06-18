Зам.-ректорът на Пловдивския университет проф. Невена Милева е задържана при мащабна полицейска акция, докато ректорът проф. д-р Румен Младенов се намира на служебна командировка извън страната, научи ексклузивно Plovdiv24.bg. Поради отсъствието си от България, ръководителят на висшето училище към момента не е разпитван от органите на реда.

Цивилни полицаи влетяха в ректората и филиалите

Още в ранните часове на деня служители на МВР в цивилни дрехи са влезли на територията на основната сграда на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" в Пловдив, както и във филиала на учебното заведение в град Смолян. Операцията е изненадала администрацията и преподавателския състав.

Разследване на европейски проекти за милиони

Проф. Невена Милева, в качеството си на заместник-ректор по проектната дейност, е пряко отговорна за управлението на всички международни и национални програми, които висшето училище реализира. Във фокуса на проверяващите вероятно попада един от най-мащабните и финансово значими проекти на университета, приключил наскоро. Става въпрос за Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие "Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите" (ДУЕкоС).

Програмата се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. За ПУ "Паисий Хилендарски" тя е на стойност 20 млн. лева със срок на изпълнение от 42 месеца. За този период е предвидено финансиране на конкурсен принцип на 15 двугодишни изследователски проекти за провеждане на научно-приложни и иновационни изследвания, насочени към получаване на резултати, необходими за защита на интелектуалната собственост.

По неофиционална информация проф. Невена Милева е задържана за срок от 24 часа.

Очаква се официално изявление от прокуратурата и МВР с детайли относно конкретните обвинения и наложените мерки за неотклонение.