Наближаването на пенсионната възраст изправя много българи пред ключовия въпрос дали да вземат пенсията си веднага, или да продължат да работят, като механизмът на отложеното пенсиониране в България предлага законов стимул с по-висока тежест за всяка година труд след придобиване на правото. Решението зависи от баланса между финансовите нужди, здравословното състояние и удовлетворението от работното място.

Кога настъпва пенсионната възраст в България

Преди да се премине към възможностите за отлагане, е необходимо да се определят законовите граници за възникване на правото на пенсия. Към 2026 г. изискванията за масовата трета категория труд се определят въз основа на пола и натрупания осигурителен стаж:

Мъже: 64 години и 9 месеца възраст, съчетани с минимум 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Жени: 62 години и 6 месеца възраст, съчетани с минимум 36 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Тези прагове не са фиксирани за постоянно – те нарастват ежегодно с по 2 месеца за стажа и с по 1-2 месеца за възрастта, като държавният план предвижда до 2037 г. границата да достигне 65 години и за двата пола.

Как работи механизмът на отложеното пенсиониране

Официалният термин "отложено пенсиониране“ описва ситуация, в която лицето е покрило изискванията за възраст и стаж, но съзнателно избира да не подава документи в Националния осигурителен институт (НОИ). Вместо това гражданинът продължава да работи и да внася осигурителни вноски по стандартния ред.

Размерът на бъдещото плащане се формира от продължителността на стажа, средномесечния осигурителен доход за страната и индивидуалния коефициент. Всяка година трудов стаж има определена "тежест“:

Стандартен случай: 1,35% тежест за всяка година стаж (например 40 години стаж носят 54% от осигурителния доход).

При отлагане: 4% тежест за всяка година стаж, натрупана след придобиване на правото, без да се получава пенсия.

Държавният стимул от 4% е почти три пъти по-висок от стандартния, но съдържа важна уловка – бонусът се прилага само при отлагане с пълни 12 месеца. Ако отлагането е за по-кратък период (например 8 месеца), времето се добавя към общия стаж със стандартната тежест от 1,35%.

Финансово изражение на практиката

За по-голяма яснота може да се разгледа пример, в който изчислената пенсия към днешна дата възлиза на 500 евро месечно:

Сценарий с 1 година отлагане: Лицето работи още 12 месеца без пенсия. Новата година носи 4% тежест, което увеличава доживотната пенсия на около 520 евро месечно. Пропуснатият текущ доход за този период е 6 000 евро (12 месеца по 500 евро).

Сценарий с 3 години отлагане: Натрупва се 12% допълнителна тежест (3 години по 4%). Крайната пенсия става приблизително 560 евро месечно доживот, а пропуснатият доход по време на отлагането възлиза на 18 000 евро (36 месеца по 500 евро).

Разлики между работещ пенсионер и отложено пенсиониране

Разликата между двата житейски и финансови избора е съществена за личния бюджет. При варианта "работа като пенсионер“ гражданинът подава документи веднага при придобиване на право, получава едновременно заплата и пенсия, което осигурява по-висок текущ доход. Той има право на ежегодно преизчисляване, но новият стаж се добавя само със стандартната тежест от 1,35%, а бонусът от 4% е недостъпен.

При "отложено пенсиониране“ се получава единствено текуща заплата, като се жертва веднага наличният доход от пенсия в името на по-високо месечно плащане в бъдеще. Годините труд след прага се изчисляват с високата 4-процентна тежест, което гарантира по-голяма сума доживот, но получаването ѝ става на по-късен етап.

Фактори при вземане на окончателно решение

Преди да се предприеме конкретна стъпка, трябва да се претеглят няколко важни обстоятелства:

Пропуск на доход: Всеки месец отлагане означава, че сумата, която иначе би се изплащала, не постъпва в личния бюджет. В краткосрочен план това е чиста загуба на доход в замяна на бъдещо повишение.

Реална стойност на бонуса: Разликата от 4% тежест не генерира автоматично огромно повишение – в реални числа тя най-често се равнява на между 20 и 40 евро повече на месец за всяка година отлагане.

Продължителност на живота: Дългото отлагане е финансово оправдано само при по-голяма дълговечност, за да може повишената пенсия да възвърне сумите, пропуснати по време на допълнителния труд.

Личен комфорт: Ако работата носи удовлетворение и социални контакти, отлагането е лесно, а бонусът е приятен ефект. Ако трудът е изтощителен, продължаването му само заради процентите не е оправдано.

Осигурителната система позволява и среден вариант – отлагане за 1-2 години за получаване на частичен бонус, след което да се вземе финално решение, пише pariteni.bg. На всеки етап гражданите могат да се обърнат към Националния осигурителен институт за безплатно прогнозно изчисление на пенсията при различни сценарии.