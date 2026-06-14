Известният пловдивски адвокат Тодор Кръстев захапах здраво в социалните мрежи строителния предприемач Георги Шопов по повод статия на Plovdiv24.bg, която по рано публикувахме.

Шопов обясни, че българите вече имат повече пари (заплатите са скочили с 14%, а имотите с 12%) и затова масово търсят нови жилища.

Според него старите панелни блокове вече са изживели времето си. Всичко в тях остарявало и затова всеки, който има лев в джоба, бързал да си купи ново жилище или къща извън града.

Шопов се оплака и от общината - разрешителните за строеж се бавели с години, което изкуствено вдигало цените. Ако се строи по-бързо и по-лесно, апартаментите щели да поевтинеят.

Тодор Кръстев обаче веднага го контрира във Фейсбук. Според него приказките, че хората бягат от панелките, са пълна измислица на строителите, защото бизнесът им почвал да закъсва.

Юристът е категоричен, че никой не си продава панелката, защото е хубава. Той защити старите блокове и нападна новото строителство:

Кой нормален човек ще си даде широкия и саниран панелен апартамент, за да отиде в новите маломерни кутийки? Плащаш за 150 квадрата, а реално вътре е едва 80 квадрата. Останалото е тераси и коридори. А накрая ти искат такси за поддръжка, колкото за наем в малък град на мнение е Тодор Кръстев

Адвокатът се пошегува и с тънките стени на новите сгради. Той добави, че като "бонус" в тях всеки ден знаеш какво готви съседката три етажа над теб и чуваш как комшиите от съседния вход се карат или правят планове за децата.

Данни за строителството в Пловдив

Че Пловдив е истински рекордьор по строежи, го доказват и последните цифри. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че Пловдив и регионът са на първо място в цяла България по най-много новопостроени жилищни сгради за първите три месеца на 2026 година. Тук са готови и пуснати в експлоатация цели 171 нови сгради. За сравнение – Варна остава на второ място със 160 сгради, а София е чак на трето със 158.

Според експертите тези силни резултати се дължат на голямата инерция и купуване от силната 2025 година. По-ясна представа за това накъде отива пазарът и дали браншът ще закъса, ще има чак в края на годината.