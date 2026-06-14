Българските градове притежават огромен и все още неразгърнат потенциал за строителство, като това мнение се споделя и от редица западноевропейски експерти. Основната причина за този оптимизъм е, че покупателната способност на населението у нас в момента расте по-бързо от цените на самите недвижими имоти. Това коментира Георги Шопов, който има зад гърба си над три десетилетия опит в строителния бранш.

Конкретните данни за пазара ясно показват тази тенденция. За изминалата година цените на жилищата са отбелязали ръст от 12%, докато в същото време средната работна заплата е скочила с 14%. Това разминаване доказва, че българите все още имат реалната финансова възможност да инвестират в собствени домове.

Пазарът се движи интензивно и от друга голяма промяна, свързана с моралната и техническа амортизация на стария жилищен фонд. Голяма част от имотите в големите градове, особено в старите панелни комплекси, вече са социално и технически остарели, поради което всеки гражданин с финансова възможност бърза да се насочи към новото строителство.

Допреди десетилетие липсата на средства ограничаваше купувачите, но днес едно ново и по-високоплатено поколение масово търси къщи в покрайнините на градовете. Този модел е добре познат от Западна Европа и САЩ, а навлизането му у нас превръща пазара на имоти в практически вечен бизнес.

На въпроса за корупцията в сектора Шопов посочи, че най-страшното нейно следствие всъщност е изкуственото помпане на цените чрез умишлено забавяне на процедурите. За изваждането на едно разрешение за строеж в България са необходими между две и пет години, докато самата сграда се издига само за две години. В нормалния свят тези процедури отнемат месец, а у нас администрацията проверява с години нещо, което може да се приключи за седмица, уж в името на гражданския интерес.

Това административно безвремие ражда корупционен натиск и създава хроничен дефицит. Вече 35 години търсенето на жилища в България надвишава предлагането, а когато държавата бави проектите, на пазара излиза твърде малко продукт, което автоматично изстрелва цените нагоре.

Според Шопов решението на проблема е изцяло в ръцете на местната власт.

Един разумен кмет, какво би направил, ако иска да паднат цените на жилищата и да станат още по-достъпни? Ще регулира една територия на града, ще направи инфраструктура, частният капитал ще се насочи натам, ще се увеличи предлагането и цената на жилищата ще падне. Всичко останало е спекула. коментира пред БНР строителният предприемач

че Общият устройствен план на всеки град е законът, който определя къде и колко може да се строи. Този план представлява своеобразен обществен договор между гражданите и държавата, затова местната власт е длъжна безкомпромисно да защитава интересите на купувачите.