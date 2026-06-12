Голям брой граждани се очаква да се включат утре в традиционното "Шествие за семейството“ в София, за да подкрепят родителството и традиционните ценности като основа на обществото. Организаторите на мащабното събитие поставят ясен акцент върху необходимостта от държавна подкрепа за младите двойки и спешни реформи в законодателството.

Инициативата цели да върне ключовото място на семейството и децата в политиките на българската държава, информира Plovdiv24.bg.

Борбата с демографската криза и ролята на държавата

Сериозният проблем с демографската криза в страната изисква бързи и радикални мерки за възстановяване на числеността на населението, което в исторически план е нараснало от 4 милиона души след Освобождението до близо 9 милиона. Съорганизаторът на инициативата Давид Александров обясни в ефира на предаването "Тази сутрин“, че България може да постигне положителен прираст, когато се създадат условия за младите семейства да отглеждат децата си спокойно в своята родина. Според него обаче в момента държавата действа по-скоро като мащеха – опитва се да контролира вътрешния живот на семействата, вместо да им помага, а в образователната система от години липсват сериозни стъпки за подобрение.

Промяна в общественото мислене и абсурдите в системата

В българското общество вече се забелязва сериозен напредък и все повече родители започват да мислят за трето дете, докато преди 10–15 години отглеждането на повече от едно или две деца се е приемало като странност или табу. Самият Александров, който е баща на 5 деца, сподели пред bTV абсурден пример от личния си живот, показващ несъвършенствата на системата. При раждането на третото им дете в дома им е изпратен социален служител с аргумента, че по официална държавна програма всички семейства с три и повече деца автоматично се определят като рискови за изоставане и бедност. По думите му това се случва въпреки факта, че съпругата му е българка с висше образование и бакалавърска степен, което доказва, че държавата плаши хората, вместо да решава реално проблема с бедността.

Искания за законодателни промени и нови предмети в училище

Законът за закрила на детето се нуждае от цялостна и сериозна реформа, тъй като постоянните му изменения от 2012 г. насам ясно показват, че той е несъвършен и неработещ. Организаторите настояват да се събере широк кръг от юристи, социални работници и доказани експерти, които наистина разбират материята, за да изработят изцяло нов и адекватен закон. Сред основните искания на движението е също така официалното въвеждане на учебния предмет "Религия и добродетели“ в българските училища.

Организация, маршрут и участници в шествието

Утрешното събитие ще започне точно в 18:00 часа, като началната точка за събиране на участниците е площадът пред храм "Света Неделя“. Маршрутът е символичен – от храм до храм, като крайната точка е катедралата "Св. Александър Невски“, тъй като проявата се провежда под егидата на Софийската света митрополия и с личното благословение на българския патриарх Даниил. Шествието ще бъде водено от гвардейския представителен духовен оркестър към Националната гвардейска част, а в културната програма ще се включат народната певица Валя Балканска, Гуна Иванова, хорът на Държавна опера и балет – София, хорът на Държавна опера – Русе, както и много други български актьори и изпълнители.