Писателят и общественик Иво Сиромахов за пореден път провокира последователите си във Фейсбук, публикувайки кратък пост в личния си профил. Този път обаче той не скри и раздразнението си.

Поводът за думите му е една тенденция, която се забелязва не от днес или вчера. А именно - различни хора да честитят рождени и имени дни на свои близки и роднини не къде да е, а публично в социалните мрежи.

Добре де, не ли ви се струва малоумно да честитите рождените дни на децата си (мъжете си, жените си, гаджетата си, родителите си) във фейсбук, пита Сиромахов.

"Пожелавам му... бла-бла-бла..." Ми пожелай му го лично, бе! Кво пускаш обяви? Не си ли говорите? Или си въобразявате, че на някой му дреме за рождените дни на родата ви?", завършва поста си бившият телевизионен водещ.