От днес още една голяма търговска верига сваля цените на основни хранителни стоки. Метро се включва в националната инициатива "Кошница с грижа", а от 1 юли броят на намалените артикули във веригата ще надхвърли 150.
Така осемте участници в кампанията, Лидл, Кауфланд, Била, СБА, Дар, Фантастико, Метро и Минимарт, вече имат ясен график за влизане в инициативата, договорена между правителството и търговците. Ангажиментът е продукти от малката потребителска кошница да поевтинеят с минимум 15%, а при някои вериги намалението достига 30%. Срокът е поне шест месеца.
Първи стартираха Кауфланд, Лидл и Фантастико, още от 8 юни. В Кауфланд с 15% по-евтини са хляб "Добруджа" за 0,64 евро (1,25 лв.), кисело мляко за 0,51 евро (1,00 лв.), бял ориз, картофи, сирене от свежата витрина за 5,16 евро/кг и свински бут без кост за 5,43 евро/кг. Намалените стоки са обозначени със специалното лого на инициативата и важат във всички магазини в страната, включително тези в Пловдив.
Дар обяви, че сваля цените на минимум 40 артикула от 28 продуктови категории и ще ги поддържа шест месеца. СБА въвежда по-ниските цени от утре, 11 юни. Метро стартира днес с десетки продукти, а от 1 юли разширява списъка до над 150 артикула. Минимарт се включва от следващата седмица, като до края на месеца веригата обещава активна кампания в цялата страна.
Намаленията обхващат най-купуваните стоки за всяко домакинство,хляб, мляко и млечни продукти, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене, с акцент върху българското производство.
Междувременно тази седмица парламентът трябва окончателно да гласува законовите промени срещу необосновано повишаване на цените, които предвиждат санкции до 100 000 евро за търговци, научи Plovdiv24.bg.
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