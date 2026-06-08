Български ученици ще представят страната на международно състезание за автомобили с водородно задвижване, което ще се проведе в Швейцария в края на юни. В надпреварата ще участват Боян Цветков, син на загиналия Милен Цветков, и Виктор Тодоров, част от отбор, който се подготвя вече от месеци с подкрепата на менторската програма на "Технократи“.

Боян Цветков и Виктор Тодоров ще се състезават като екип, в който всеки има ясно разпределена роля. Виктор е пилотът, който управлява автомобила по време на дългите четиричасови надпревари, докато Боян изпълнява ролята на механик и отговаря за ключови технически операции като смяна на батерии и водородни контейнери по време на питстопове.

Състезанието не е типично спринтово, а изисква стратегия и издръжливост. Целта е да се изминат максимален брой обиколки с ограничено количество енергия. По време на квалификацията българският отбор е постигнал впечатляващ резултат от 889 обиколки и е завършил с комфортна преднина пред конкурентите.

Състезателният автомобил достига скорост между 100 и 110 км/ч, но реалните условия на трасето рядко позволяват използването на максималния потенциал. Екипът използва и умален демонстрационен модел, който помага при представянето и обучението.

Роля на менторството и образователния модел

Зад проекта стои Ивайло Бонев, който подчертава значението на дългосрочното развитие на STEM образованието в България. Според него инициативата, развивана чрез Технократи и състезанието Horizon Grand Prix, цели не само техническа подготовка, а и изграждане на цялостна система за обучение чрез реални проекти.

В програмата участват ученици от различни години, като по-опитните обучават по-младите, което гарантира устойчиво предаване на знания и умения. Така се изгражда традиция, която позволява на българските отбори да се развиват и да поддържат високо ниво всяка година.

Тази година България ще бъде представена от два отбора – единият включва Боян Цветков и Виктор Тодоров, а другият е от 18. СУ "Уилям Гладстон“ 18. СУ "Уилям Гладстон“, който се е класирал в категория "Хибрид“.

Световният финал ще събере участници от около 40 държави. Българските екипи вече имат сериозни постижения в тази дисциплина, включително световни титли и призови класирания през предходни години.

Менторите и участниците си поставят високи цели и тази година – отново класиране сред най-добрите отбори, като подчертават, че успехът идва не само от техническа подготовка, а и от работа в екип, системно обучение и устойчив модел на развитие.