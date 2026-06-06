От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха за 7 юни, неделя, жълт код за значителни валежи с гръмотевици и опасност от градушки в 6 области – Смолян, Кърджали, Добрич, Шумен, Варна и Бургас. Там се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър.

През нощта срещу 7 юни в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена.

Утре - неделя, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици.

По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 23°, за София - около 26°.

Преди обяд главно над Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици.

По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.