Николай Стефанов Дойнов е български журналист и телевизионен водещ, в емисията Новините на Нова телевизия.

Николай Дойнов е роден на 5 юни 1972 г. Завършва финанси в УНСС и икономическа журналистика в Свободния факултет. По-късно завършва и право в Югозападния университет, Благоевград.

През 1997 г. започва работа в Нова телевизия. Бил е говорител зад кадър и репортер. Бил е лице и на сутрешните блокове "Здравей, България", през делничните дни, и "У нас", което се е излъчвало през събота и неделя. Водещ е на централните новини по Нова.

Честит 54-ти рожден ден на Николай Дойнов!