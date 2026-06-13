На 13 юни Православната църква почита паметта на света мъченица Акилина. Българските традиции и народни вярвания свързват този църковен празник с редица обичаи, строго определени забрани и прогнози за бъдещата реколта, а двама притежатели на популярни мъжки имена празнуват своя имен ден.

Както информира Plovdiv24.bg, на този ден вярващите се обръщат към светицата с искрени молитви за изцеление от болести, помощ в семейните дела, домакинските задължения и за насочване на децата по правилния път. Света Акилина се приема за покровителка на жените, а земеделските производители отправят молби към нея за осигуряване на добра реколта.

Житието на света мъченица Акилина

Света мъченица Аквилина живяла през III век във Финикия, на територията на днешен Ливан, като е отгледана в християнската вяра още от своето детство. Едва 12-годишна, тя започва да разказва на приятелите си за Христос, заради което е извикана при тогавашния владетел Волусиан. Въпреки неговите обещания, момичето категорично отказва да се отрече от вярата си, изповядва смело Христос и бива подложено на жестоки мъчения.

Според легендата, същата нощ на момичето се явил ангел и я излекувал напълно. Когато на следващата сутрин владетелят видял Аквилина жива и здрава, той се ужасил и наредил тя да бъде екзекутирана, но момичето починало непосредствено преди той да успее да осъществи плана си. По-късно мощите на светицата били пренесени в Константинопол, където в нейна чест е построена църква.

Традиции, обичаи и поверия за благоденствие

Старо народно поверие гласи, че ако на 13 юни сготвите зърнена каша или приготвите питки, с които да почерпите своите близки или нуждаещите се хора, в къщата ще има трайно благоденствие. Вярва се също, че чрез този ритуал семейството ще се радва на отлично здраве през цялата година.

Какво е абсолютно забранено да се прави утре

Според църковната традиция, на този ден проявите на гняв, завист, униние и отчаяние са напълно неприемливи. Народните поверия от своя страна съветват да се избягва всякаква тежка работа на полето и в градината на 13 юни, тъй като се вярва, че положеният труд ще остане безплоден и няма смисъл да се хващате за мотиката или лопатата. Човек трябва да избягва и оплакването от живота, защото това само ще увеличи текущите му проблеми, а евентуалният отказ от даване на милостиня утре ще доведе до финансови затруднения.

Народни знаци и гадания за времето

В миналото предците ни са гадаели за времето и бъдещата реколта по специфични знаци, свързани с този конкретен ден:

Ясното време през деня и наличието на много комари е сигурен знак за хубаво време.

Силният аромат на цветя в сутрешните часове предвещава скорошен дъжд.

Звездното небе в нощта на 13 юни вещае щедра реколта от гъби и горски плодове през лятото и есента.

Ако първите краставици не са успели да узреят до този ден, те ще имат горчив и воднист вкус.

Кой празнува имен ден на 13 юни

На този ден своя имен ден празнуват хората, носещи красивите български имена Асен и Аспарух.