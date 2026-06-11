Новите екологични мерки в Италия предизвикаха вълна от недоволство и хумор в социалните мрежи, докато цените на частните плажове продължават да растат.

Чадърите бяха забранени на популярен плаж в Сардиния за всеки на възраст между 10 и 65 години. Това е най-новата гореща точка в дългогодишните спорове около плажовете в Италия.

Мярката е сред няколкото ограничения, наложени от местните власти на плажа Пунта Молентис (Punta Molentis) във Виласимиус, разположен на югоизточния бряг на Сардиния и който се се намира в строго защитена природна зона.

Ограниченията са част от инициатива за защита на девствената околна среда в района.

Освен че трябва да платят такса от 10 евро, за да стъпят на обществения плаж, посетителите са изправени и пред строги условия за сянка. Единствено семейства с деца под 10 години и хора над 65-годишна възраст имат право да разпънат чадър. Позволен е само по един чадър на семейство. Абсолютно се забранява разпъването на шатри, палатки или други съоръжения за сянка. Ограниченията ще останат в сила до края на октомври.

Новите разпоредби не бяха приети добре от плажуващите. В интернет те предизвикаха смесица от недоверие, недоумение, както и сериозни опасения относно рисковете от слънчев удар и рак на кожата.

"За да си сложа чадър, трябва да наема дете ли?!“ - пита потребител под публикацията с новите правила във Facebook страницата на община Виласимиус.

"Значи, за да отида на плаж с чадър, трябва или да взема дядо си, или да си родя дете от сега до утре?“ - шегува се друг.

Някои граждани призоваха за пълен бойкот на Пунта Молентис, докато други заявиха, че просто ще изберат съседни плажове, където могат да се предпазват безопасно от слънцето.

Плажът Пунта Молентис отваря врати едва сега, след като беше затворен от юли миналата година заради опустошителен горски пожар, предизвикан от палеж.

От общината във Виласимиус обясниха, че пожарът и "извънредните морски метеорологични явления“ са ги принудили да наложат по-строги правила. Целта е да се запази естествената красота на плажа, който се намира в защитена територия.

В Йезоло, близо до Венеция, властите намалиха броя на местата за шезлонги и чадъри с 20 000, в опит да осигурят повече пространство между посетителите. Обществените плажове в Италия стават все по-пренаселени, главно заради шоковото поскъпване на услугите в частните плажни клубове. Средно увеличение на цените за 2 шезлонга и чадър за последните 5 години е 24%, а само за последната година е 6% нагоре.