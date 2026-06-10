Певицата Крисия и автомобилният състезател Никола Цолов все по-открито демонстрират своите отношения, превръщайки връзката си в публична тема чрез съвместни появи на събития и медийни признания. Младата изпълнителка сподели нови детайли за чувствата си към пилота по време на участието си в телевизионно шоу в националния ефир.

Публичният интерес към двойката продължава да расте, след като техните изяви съчетават света на музиката и високите скорости в една обща история.

Дебют на червения килим и сериозни отношения

Отношенията между певицата и автомобилния състезател излязоха извън рамките на личния им живот преди няколко месеца, когато те направиха първия си съвместен дебют на българския червен килим. Двамата се появиха заедно на церемонията по връчване на наградите "Икар" в Народния театър, а впоследствие публикуваха и общи снимки в социалните мрежи, с които демонстрираха любовта си. Последните признания на изпълнителката в телевизионния ефир затвърдиха сериозния характер на тяхната обвързаност.

Признания пред камерите на bTV

По време на участието си в телевизионната игра "Кой да знае“ по bTV, където беше част от отбора на актьора Христо Пъдев, Крисия разкри детайли от личния си живот. Водещият на предаването Александър Кадиев побърза да отбележи, че е запознат с връзката ѝ с Никола Цолов, добавяйки с присъщия си хумор, че "вече всички знаят“. Изпълнителката реагира с усмивка на коментара и сподели позитивното си мнение за своя партньор. "Той е много интелигентен“, заяви Крисия и допълни с условна закачка, че ако се представи добре в куиз шоуто, това ще се дължи именно на влиянието на Никола.

Шеги в ефира и разговори за сватба

Думите на младата певица предизвикаха емоционална реакция от страна на водещия, който директно я попита кога ще бъде сватбата. Въпросът предизвика смях в студиото, включително и у самата Крисия, която отговори шеговито на Кадиев с обещанието: "Ще те поканя на сватбата“. Макар и разговорът да запази забавния си тон в духа на телевизионното шоу, думите на изпълнителката остават показателни за близостта ѝ с успешния спортист и за факта, че тя не се притеснява да говори открито за съвместното им бъдеще. Поведението на двойката доказва, че връзката им се оформя като една от най-обсъжданите теми в българския шоубизнес и спорт.