"Река с гореща минерална вода, страхотен басейн с огромно заведение покрай брега на реката, още два ресторанта по брега, топила с постоянно течаща вода. Никаква химия във водата. Почти няма къде да се паркираш на слънце. Наспиваш се за часове в романтика под сянката на дърветата.

И нещо, което много ни впечатли - в басейна има специална количка за инвалиди с лифт, за да ги спуснат във водата. Температурата в басейна е 36-38 градуса. Цената на басейна е 5 евро. Паркирането около него - много места под дърветата и на паркинги за малки и по-големи кемпери. Просто идеална. И всичко това на върха на планината. Определено ни става любимо място". Така българин описа онова, което е видя и усетил на едно прекрасно място в Гърция, но не на морето.

Пожарски бани е курорт в Егейска Македония, Гърция, в дем Мъглен (Алмопия), административна област Централна Македония. Разположени са на 420 метра надморска височина в северозападната част на котловината Мъглен (Моглена), на 15 километра западно от демовия център Съботско (Аридеа) и на 3 км от село Пожарско (Лутраки) в долината на река Топлица (на гръцки Агиос Николаос) в източното подножие на планината Нидже (Ворас).

Веднага северозападно над Пожарските бани е разположен Мъгленският пещерен парк – серия пещери със следи от ранно човешко облитаване. Над парка са руините на Горно Пожарско (Ано Лутраки), от което са запазени две църкви.

Експлоатацията на топлите извори започва в 1935 година. Издигнати са специални хотели за увеличаващите се гости от района и от Солун и други градове. По време на Гражданската война в Гърция (1946 - 1949) баните се използват от войниците от Демократичната армия на Гърция.