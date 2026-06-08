Летният туристически сезон по Българското Черноморие официално е открит, а първите летовници вече изпробваха както температурата на морската вода, така и тазгодишните цени по плажовете. На фона на очакванията за поскъпване, началото на лятото показва сериозни контрасти между отделните курорти, като цените варират от символични стотинки до десетки евро за сянка и удобство на пясъка.

Градският плаж в Бургас, и по-конкретно зоната "Бургас-Север“, категорично привлича туристите с едни от най-ниските цени на плажни артикули в цялата страна. Там чадърът и шезлонгът струват по едва 0,60 евро всеки. Симеон Цветков, който е концесионер на плажа и председател на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове, споделя, че тази фиксирана цена се поддържа умишлено, въпреки че носи сериозни затруднения при редовното обновяване на плажния инвентар. Летовниците не крият задоволството си от тези условия и определят цените като изключително приемливи. Някои от тях дори правят директно сравнение със съседния курорт "Слънчев бряг“, където комплект от шезлонг и чадър може да достигне между 15 и 20 евро.

Всъщност на повечето плажове в страната цените на плажните принадлежности остават без промяна спрямо миналата година, тъй като вече са достигнали законовия си максимум според концесионните договори. Най-високите нива стигат до 20 евро, но това обикновено се отнася за по-луксозните плажове и големите курортни комплекси. Симеон Цветков пояснява, че в тези суми обикновено се включват допълнителни удобства, изискващи по-голяма инвестиция, като масички и шалтета. Той допълва, че дори тези максимални цени остават по-ниски от средните за останалите държави в региона, които развиват морски туризъм.

Освен на достъпни цени, посетителите на градския плаж в Бургас ще могат да разчитат и на сериозна организация по отношение на сигурността. Спасителят Иван Георгиев разказва, че към момента на ивицата работят два разкрити поста с по двама души, като всяка седмица ще се отварят нови, докато на 1 юли се достигне пълният капацитет от 11 поста. Георгиев признава, че намирането на кадри за тази отговорна професия, насочена към опазването на човешкия живот, винаги е било предизвикателство, но за бургаския плаж екипът вече е напълно осигурен.

В пълна готовност са и медицинските екипи по ивицата. Медицинската сестра Нели Радева уверява, че пунктовете задължително разполагат с кислород и необходимите спешни лекарства. Тя напомня, че сред най-честите инциденти, с които медиците се сблъскват по време на летния сезон, са слънчевите и топлинни удари, кожните изгаряния, инфарктите и случаите на удавяне.

Началото на сезона обаче идва и с тревожна статистика. От началото на годината жертвите на водни инциденти в страната вече са 14. Поради тази причина спасителите отправят изричен и много сериозен апел към всички летовници да бъдат изключително отговорни, да спазват стриктно флаговата сигнализация на плажа и да избягват къпането в неохраняеми зони, за да не се застрашава човешки живот.