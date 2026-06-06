Какво ни очаква на плажа тази година? Един от най-разпознаваемите гласове на Южното Черноморие - Здравко от Big Brother, направи безкомпромисен разбор на подготовката за летния сезон. В интервю той анализира баланса между качество и цени, кадровата криза в бранша и какво трябва да се промени веднага, за да имаме успешен туризъм.

- Г-н Василев, как започва летният сезон според вас?

- По-скоро минорно. Виждате какво става с цените, със ситуацията в региона и в световен мащаб. Хората, които се занимават с туризъм, съвсем не са обнадеждени за добър сезон. Туризмът е първият отрасъл, който влиза в подобни кризи, но и първи се възстановява. Това е неговото огромно предимство.

- Приемането на еврото оказва ли влияние върху туризма?

- Аз съм един от най-големите привърженици на еврото. Но приемането му закъсня. Ако еврото беше прието преди 10 години, ефектът щеше да е огромен. Сега не бяхме готови. А когато едно нещо започне с лъжа, завършва с катастрофа.

- Тоест за въвеждането на еврото сте, но не и за начина, по който се случи?

- Точно така. Приемането на еврото закъсня с повече от 10 години. Като човек, който работи в туризма и пътува из Европа, виждам ползите. Но сега не беше моментът. Трябваше да се прецени международната ситуация и тази в държавата.

- Защо според вас българите все по-често избират Гърция и Турция за ваканция вместо нашето Черноморие?

- Напълно ги разбирам. Ние, хората в бранша, трябва най-после да изпием горчивата чаша на собственото си мълчание и примирение. Туризмът у нас е в плато, в каквото никога не е бил. Липсва държава, липсват сериозни регулатори, липсва визия. Липсват кадри за обучение, защото над 90% от хората в туризма нямат професионална подготовка.

- Кои са най-честите оплаквания на туристите?

- Оплакванията започват от лошите пътища и липсата на паркоместа, минават през отношението на персонала и стигат до качеството на храната и презастрояването на плажовете. Всичко това изгражда един много неприятен образ на България като туристическа дестинация.

- Презастрояването продължава ли да е проблем, вие водехте битки?

- Аз 20 години водя битка срещу презастрояването и я изгубих. За мен първата стъпка към спасението на Черноморието е абсолютна забрана върху строителството.

- Има ли спад в резервациите това лято?

- Мога да говоря за себе си - имаме редовни клиенти и не мога да се оплача. Но масово колегите се оплакват от липса на резервации. Изгубихме чешкия, словашкия, полския и немския пазар. Летище Бургас също абдикира от ангажимента си да осигурява полети и сезонът реално се сви до месец и половина.

- Могат ли чуждите туристи да компенсират липсата на българи?

- Не. Тях просто ги няма. Южното Черноморие години наред се рекламираше като евтина дестинация. А когато нещо е евтино, то изглежда компромисно. Проблемът е, че вече дори не сме евтини, а същевременно сме и неконкурентоспособни.

- Има ли риск част от бизнеса да не издържи този сезон?

- Огромен риск. 60-70% от колегите ми, които развиваха ресторантьорски бизнес, вече се отказаха. Някои отвориха заведения в Гърция, Албания или други дестинации. Аз също се отказах, въпреки че 35 години съм инвестирал труд и време в този бранш. Държавната администрация тормози бизнеса, кадрите нямат мотивация, а качественият продукт става все по-труден за създаване. Ако нещата продължат така, след 5-10 години държавата ще издирва хора като мен, за да има изобщо някаква качествена туристическа услуга, казва той пред HotArena.

- Как виждате бъдещето на туризма у нас?

- Ако продължаваме така, ще останат само хранителни магазини, дюнери и банички. Това не е туризъм. Това е пародия. Природата ни е дала най-красивите планини, плажове и море. А ние успяхме да унищожим почти всичко.