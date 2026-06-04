Родните зеленчуци се продават с най-голяма надценка по пътя от борсата до трапезата, като по пазарите и в търговската мрежа в страната цените им скачат до три пъти спрямо борсовите нива. Проучване на цените на едро по тържищата и на дребно по пазарите в различните региони показва сериозни разлики, които ощетяват както производителите, така и крайните потребители.

Пазарната картина на борсите в Югозападна България

На зеленчуковата борса в петричкото село Кърналово основните български зеленчуци се търгуват в зависимост от качеството. Доматите се продават в диапазон от 1 евро за килограм за най-евтините, 1,50 евро за по-качествените и до 1,80 евро за екстра качество. В същото време по пазарите и в магазините доматите се предлагат между 3 и 5 евро. Краставиците на борсата се търгуват между 80 евроцента и 1 евро за килограм, докато на дребно вървят от 2,30 евро до 4 евро за сорт "Гергана“. Тиквичките на едро се продават между 50 и 70 евроцента. В търговската мрежа се предлагат и гръцки късоплодни краставици на цена от 4 евро. Български чушки все още липсват на пазара, като вносът от Турция и Нидерландия се търгува на едро по 2-2,50 евро, а на дребно достига между 3 и 4,50 евро за килограм. По щандовете се срещат испански оранжеви камби и нидерландски пиперки. На другата борса в Петрич за вносна стока от Гърция и Албания доматите и краставиците също са около 1 евро, а чушките варират между 1,50 и 2 евро. Местните производители отчитат, че силното оранжерийно производство в Албания подбива българските цени.

Драстично поскъпване по Черноморието

Във Варна цените на плодовете и зеленчуците скачат почти двойно от борсата до магазина, а в кварталните обекти надценката става тройна. По тържищата в морската столица килограм домати струва около 2 евро, а в магазините цената превишава 3,50 евро. Краставиците на едро вървят по около 2,50 евро за килограм, в магазините се продават за 4 евро, а в зарзаватчийниците достигат 5 евро. Картофите се вдигат от 70 цента на борсата до над 1 евро в търговската мрежа, зелето скача от 80 евроцента на 1,50 евро, а ябълките се увеличават от 1 евро на едро до 2,50 евро на дребно. Зелената салата се продава за 40 евроцента на борсата и за над 1 евро в магазина. При плодовете ягодите се изкачват от 2,50 евро на тържището до над 6 евро в магазина, а черешите се продават за 3 евро на едро и за 8 евро на дребно. При промоции в големите вериги разликата спрямо борсите е 20-40%, но извън тях надценката достига от 80 до 150%.

Ситуацията на пазарите в Северозападна България

Във Видин функционират два общински пазара, като на централния се предлага предимно стока от големите борси, докато съботният пазар събира производители от Северозапада със собствена продукция. Потребителите споделят, че цените се увеличават всеки месец, което ги принуждава да разчитат основно на промоциите в големите търговски вериги. Търговците в града масово препродават домати от съседна Румъния, купени на едро за 2,50-3 евро, на цени от 4-5 евро за килограм. Черешите от селските производители се продават по 3 евро, докато дошлите от борсата на съседните щандове са два пъти по-скъпи – 6 евро. Кайсиите са внос на цени от 4-4,50 евро. Домашните ягоди се търгуват по 3-4 евро за килограм, а по-едрите и по-малко ароматни ягоди от борсите се предлагат между 3,50 и 4,50 евро.

Тенденции при цените в градините

В последните дни се забелязва частично поевтиняване на зеленчуците, които излизат директно от градините на производителите. Във Видин пресният лук се продава между 65 цента и 1,20 евро за връзка, пресният чесън е на нива от 1-1,50 евро за връзка, оранжерийните домати са между 4,40 и 5 евро, а зелената салата държи нива над 1,20 евро. На килограм пресният чесън струва 5,20 евро и е предимно от внос. Лютите чушлета сорт "Шипка“, внесени от Турция, се продават за 6,50 евро за килограм, колкото струва и килограм свинско месо. Репичките се търгуват по 70-80 цента до 1 евро за връзка, морковите са между 50 и 65 цента за килограм, а старите картофи, които са внос от Германия, варират от 57 до 70 цента, пише "Телеграф". Пресните малки картофи се предлагат на цени от 1,10 до 1,50 евро, като за задължителните към тях пресен копър или магданоз потребителите плащат между 65 евроцента и 1 евро за връзка.