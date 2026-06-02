Летният сезон по Черноморието официално започна, като част от спасителите вече заеха своите постове по плажовете, а първите туристи изпробваха температурата на водата и цените за сезона. Градският плаж в Бургас привлича вниманието на летовниците, като успява да задържи едни от най-ниските цени в страната – едва 60 евроцента за чадър и още толкова за шезлонг.

На място в Бургас туристите изчисляват разходите си за почивка, като същевременно изразяват ясни очаквания към концесионерите по отношение на поддръжката и сигурността.

Надежди за чистота и изчисления на туристите

Почиващите се надяват на по-добра поддръжка на плажните ивици в сравнение с предходни години. Майката Валентина споделя, че очаква бургаската северна ивица да бъде почиствана по-добре и да бъде напълно подходяща за малки деца, тъй като през миналото лято в пясъка е имало доста цигари, капачки от бира и други предмети, пише Bulgaria On Air.

Наред с чистотата, туристите пресмятат и бюджетите си. Докато на градския плаж цените са изключително достъпни, на останалите ивици сумите са превалутирани, тъй като вече са достигнали законовия максимум по концесионните договори и нямат право да растат нагоре. Въпреки това някои от плажуващите, като студента Мирослав, изразяват опасения, че това лято цените ще бъдат много високи и шезлонгите от лева ще преминат в евро на 100%, като на определени места сянката може да достигне между 15 и 20 евро.

Спасители и медицински екипи на постовете

Освен на достъпни цени, посетителите на градския плаж в Бургас ще разчитат и на организирана безопасност. Част от спасителните постове на ивицата вече функционират, а останалите ще се разкриват поетапно до 1 юли. На ивицата "Бургас-Север“ са оборудвани общо 11 спасителни поста, като по двама души на пост ще се грижат за обезопасяването на морето. Спасителят Иван Георгиев увери, че за разлика от други места, на този плаж няма недостиг на кадри и екипите са напълно готови за сезона.

В пълна готовност за реакция са и медицинските пунктове по брега. Медицинският специалист Златка Атанасова обясни, че пунктовете разполагат с апарат за измерване на кръвно налягане, крачна аспирационна помпа и пълен набор от медикаменти, които са предназначени най-вече за спешни състояния на сърдечно-съдовата система.