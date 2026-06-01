Първите мотриси "Alstom Coradia Stream" пристигнаха на централна гара в Пловдив. Влаковете се водят крайградски и могат да изминават разстояние до 200 км. Ще домуват в Пловдив, който е голям жп възел, до пристигането на останалите мотриси. Тук ще се сертифицират, защото в района има трасета за движение със скорост 160 км/ч, съобщиха за Plovdiv24.bg от "БДЖ-Пътнически превози".

Влаковете се водят серия 35-00 и са с номера 35 002 и 35 004. Железничарската общност реагира изключително положително на доставката и пожелава "БДЖ-ПП" да наемат читава охрана, за да опазят мотрисите от драскачите със спрейове.

Споразумението

През април 2025 г. България, чрез Министерството на транспорта и съобщенията, подписа договор с френския производител Alstom (част от консорциума "Булему") за доставка на 35 нови електрически влака и тяхната 15-годишна поддръжка. Сделката е на стойност 720 млн. евро. Доставката на първите две нови мотриси беше обещана за средата на 2026 г. и производителят спази срока.

Заради европейските изисквания, договорът е структуриран така, че първите 12 влака се финансират и доставят в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост, а останалите ще бъдат доставени впоследствие.

35-те междурегионални електрически мотрисни влака (ЕМВ) ще бъдат първите, предоставени от Alstom за пътнически превози в България, както и първите електрически междурегионални влакове, закупени в страната през последните 20 години.

Влаковете

Влаковете са модел Coradia Stream – модерни междурегионални електрически мотриси (ЕМВ). Проектирани са да обслужват пътнически и бързи влакове с времепътуване до 4-5 часа. Климатизираните вагони имат големи багажни рафтове, контакти за зареждане на устройства, места за превоз на велосипеди и детски колички, модерни тоалетни и дигитална система за отчитане на пътниците.

Всяка мотриса ще разполага с шест вагона с общ капацитет от над 320 места и 100 % нисък под, който осигурява лесен достъп за пътниците. Ще има по две входни врати от всяка страна на средните вагони и по една врата от всяка страна на крайните вагони. Системата за информация на пътниците ще включва както аудио, така и динамични визуални дисплеи.

Междурегионалните влакове Coradia Stream ще бъдат оборудвани и с цифрова система за отчитане на пътниците с изключително прецизни сензори, както и контакти за зареждане на електронни устройства. Всеки влак ще разполага с четири модерни тоалетни с контролирани емисии, равномерно разпределени по дължината на влака, като една от тях ще бъде предназначена за хора с ограничена подвижност.

Разработените специално за европейския пазар междурегионални влакове Coradia Stream са оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) и отговарят на европейските стандарти (EN), както и на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС). Те осигуряват възможност за работа с всички основни европейски електроразпределителни мрежи. Максималната скорост на влаковете ще бъде 160 км/ч.