В Пловдивския районен съд продължава делото срещу Георги Георгиев заради закани с убийство на Дебора Михайлова, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Адвокатът на подсъдимия заяви, че така наречените закани били извадени от контекста на комуникации между двамата. По думите му вещи лица по делото категорично казали, че думите на Георги нямало как да причинят страх.

Не биха могли да причинят страх, тъй като това са думи, изкарани от контекста. Такъв е моделът на комуникация между тях, това е начинът им на отношение, но със сигурност не е закана с убийство. Това категорично се установи, заяви защитникът.

Дебора и майка й бяха разпитани в предходното съдебно заседание, но, ако се наложи, съдът може отново да ги призоват. Днес е заложено да се разпитват свидетели. Подсъдимият е заявил, че ще дава обяснения след изслушването на всички.

Сигналът, който Георги е завел, е депозиран, за да онагледи защитата му, че това всъщност не били закани с убийство.