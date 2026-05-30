Преди около четири години агробизнесменът от село Трилистник Красимир Кумчев, един от най-големите производители на ябълки в България, известен като "Кралят на ябълките“ - ликвидира своите ябълкови градини. Днес тези насаждения са трансформирани в зеленчукови полета, за които основно се грижат неговите синове.

В социалните мрежи той представи критичен анализ на развитието на земеделския сектор в страната, като поставя акцент върху силно намаляване на производствения капацитет и промяна в структурата на пазара през последните близо две десетилетия.

Според него България е преминала през сериозен спад в броя на земеделските стопанства. Данните, които цитира, показват, че от около 370 000 стопанства през 2007 г. те намаляват до приблизително 69 000 през 2025 г. Това представлява над петкратно свиване на броя на производителите.

Същевременно се отчита значително намаляване и при зеленчуковото производство - от близо 700 000 декара обработваеми площи през 2007 г. до около 340 000 декара през 2025 г., което е приблизително двойно понижение.

Кумчев поставя тези тенденции в контекста на нарастващото влияние на големите търговски вериги. Той отбелязва, че през 2007 една голяма верига е разполагала с едва 14 магазина, днес броят им достига около 140, което според него показва значителна концентрация на търговията и натиск върху местното производство.

В анализа си той критикува т.нар. "добри търговски практики“, като твърди, че те работят по-скоро в полза на големите участници на пазара, отколкото на производителите. В текста си подчертава: "България спря да произвежда“ и предупреждава за възможни тежки последици за сектора.

Kумчев обобщава, че ако тенденциите продължат, страната може да се изправи пред още по-дълбоки проблеми в продоволствената си сигурност.