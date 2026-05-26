На 29 май 2026 г. Тракия икономическа зона ще бъде сцена на първото издание на инициативата "Нощ на индустрията“ – събитие, насочено към ученици, студенти и граждани, с цел да покаже съвременното лице на българската индустрия и възможностите за професионална реализация в региона.

Домакин на инициативата е Тракия икономическа зона, един от най-мащабните индустриални паркове в Източна Европа. В рамките на събитието посетителите ще могат да влязат в реални производствени бази в часовия диапазон от 20:30 до 24:00 ч.

Организатор е Мост между поколенията, със съорганизатор Клъстер Тракия икономическа зона. Институционален партньор е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, а сред партньорите са Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България и Агенция за инвестиции в строителството. Премиум спонсор е STAMH.

Ключова роля в реализирането на инициативата има Катя Стайкова, която е сред активните двигатели на проекта чрез Клъстер Тракия икономическа зона.

Тя подчертава, че идеята за "Нощ на индустрията“ е провокирана от необходимостта младите хора да се докоснат до реалната производствена среда и да видят възможностите за развитие в съвременната индустрия. По думите ѝ модерните заводи са високотехнологични, чисти и предлагат устойчиви кариерни пътеки, които често остават непознати за ученици и студенти.

Стайкова изразява благодарност към компаниите от Тракия икономическа зона, които се включват в инициативата, както и към образователните институции и партньори, подкрепящи събитието.

В инициативата участват девет компании, като посетителите ще имат достъп до 10 производствени бази:

БТЛ Индъстрийз – медицинска апаратура

Буллтек – металообработка и индустриален монтаж

КЦМ АД – металургия

Латекоер България – аерокосмически компоненти

Либхер-Хаусгерете Марица – домакинска техника

ЛИНКИН – PVC и алуминиеви профили

Милара Интернешънъл – полупроводниково производство

Севик Иновейшън – електрически превозни средства

Белла България – хранително производство

Събитието се подкрепя от образователни и академични институции, включително Регионално управление на образованието – Пловдив, Аграрен университет – Пловдив, филиала на Технически университет – София и Академия по национална и информационна сигурност – Пловдив.

Организаторите осигуряват и безплатен транспорт до предприятията чрез Стойчев и син.

"Нощ на индустрията“ стартира през 2024 г. в Стара Загора и вече е проведена в няколко български града, като до момента в нея са се включили 24 компании и над 500 участници.

След успешните издания в Стара Загора, Габрово, Петрич и Шумен, инициативата се разширява към Пловдив с амбицията да се превърне в устойчива платформа, която свързва образованието, бизнеса и младите хора.

Организаторите определят събитието като важна стъпка към по-добро разбиране на съвременната индустрия и възможностите за развитие в България.

Регистрацията за Нощ на индустрията е задължителна. Може да заявите своето участие до 28.05.2026 г. в сайта на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА или директно чрез линка https://industrynight.bg/stani-uchastnik/.

ПРОГРАМА НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА – ПЛОВДИВ 29.05.2026 г.

ДОМ НА КУЛТУРАТА "БОРИС ХРИСТОВ“ – ГОЛЯМА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

18:30 – 19:00 часа – Регистрация

19:00 – 19:15 часа – Официално откриване на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА

19:15 – 19:50 часа – Представяне на партньорите и компаниите-домакини

ПАРКИНГ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА "БОРИС ХРИСТОВ“

20:00 часа – Начало на посещенията и тръгване на автобусите по маршрутите

ГРУПА 1

20:30 – 22:00 – посещение на "ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“

22:30 – 24:00 – посещение на "ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 2

20:30 – 22:00 – посещение на "БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“

22:30 – 24:00 – посещение на "ЛИНКИН“ /ПВЦ профили/

ГРУПА 3

20:30 – 22:00 – посещение на "ЛИНКИН“ /алуминиеви профили/

22:30 – 24:00 – посещение на ФЕРМАТА "БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 4

20.30 – 22.00 – посещение на КЦМ АД

22.30 – 24.00 – посещение на "БУЛЛТЕК“

ГРУПА 5

20:30 – 22:00 – посещение на "МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“