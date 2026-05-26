На 29 май 2026 г. Тракия икономическа зона ще бъде сцена на първото издание на инициативата "Нощ на индустрията“ – събитие, насочено към ученици, студенти и граждани, с цел да покаже съвременното лице на българската индустрия и възможностите за професионална реализация в региона.
Домакин на инициативата е Тракия икономическа зона, един от най-мащабните индустриални паркове в Източна Европа. В рамките на събитието посетителите ще могат да влязат в реални производствени бази в часовия диапазон от 20:30 до 24:00 ч.
Организатор е Мост между поколенията, със съорганизатор Клъстер Тракия икономическа зона. Институционален партньор е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, а сред партньорите са Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България и Агенция за инвестиции в строителството. Премиум спонсор е STAMH.
Ключова роля в реализирането на инициативата има Катя Стайкова, която е сред активните двигатели на проекта чрез Клъстер Тракия икономическа зона.
Тя подчертава, че идеята за "Нощ на индустрията“ е провокирана от необходимостта младите хора да се докоснат до реалната производствена среда и да видят възможностите за развитие в съвременната индустрия. По думите ѝ модерните заводи са високотехнологични, чисти и предлагат устойчиви кариерни пътеки, които често остават непознати за ученици и студенти.
Стайкова изразява благодарност към компаниите от Тракия икономическа зона, които се включват в инициативата, както и към образователните институции и партньори, подкрепящи събитието.
В инициативата участват девет компании, като посетителите ще имат достъп до 10 производствени бази:
- БТЛ Индъстрийз – медицинска апаратура
- Буллтек – металообработка и индустриален монтаж
- КЦМ АД – металургия
- Латекоер България – аерокосмически компоненти
- Либхер-Хаусгерете Марица – домакинска техника
- ЛИНКИН – PVC и алуминиеви профили
- Милара Интернешънъл – полупроводниково производство
- Севик Иновейшън – електрически превозни средства
- Белла България – хранително производство
Събитието се подкрепя от образователни и академични институции, включително Регионално управление на образованието – Пловдив, Аграрен университет – Пловдив, филиала на Технически университет – София и Академия по национална и информационна сигурност – Пловдив.
Организаторите осигуряват и безплатен транспорт до предприятията чрез Стойчев и син.
"Нощ на индустрията“ стартира през 2024 г. в Стара Загора и вече е проведена в няколко български града, като до момента в нея са се включили 24 компании и над 500 участници.
След успешните издания в Стара Загора, Габрово, Петрич и Шумен, инициативата се разширява към Пловдив с амбицията да се превърне в устойчива платформа, която свързва образованието, бизнеса и младите хора.
Организаторите определят събитието като важна стъпка към по-добро разбиране на съвременната индустрия и възможностите за развитие в България.
Регистрацията за Нощ на индустрията е задължителна. Може да заявите своето участие до 28.05.2026 г. в сайта на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА или директно чрез линка https://industrynight.bg/stani-uchastnik/.
ПРОГРАМА НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА – ПЛОВДИВ 29.05.2026 г.
ДОМ НА КУЛТУРАТА "БОРИС ХРИСТОВ“ – ГОЛЯМА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
18:30 – 19:00 часа – Регистрация
19:00 – 19:15 часа – Официално откриване на НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА
19:15 – 19:50 часа – Представяне на партньорите и компаниите-домакини
ПАРКИНГ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА "БОРИС ХРИСТОВ“
20:00 часа – Начало на посещенията и тръгване на автобусите по маршрутите
ГРУПА 1
20:30 – 22:00 – посещение на "ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“
22:30 – 24:00 – посещение на "ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ“
ГРУПА 2
20:30 – 22:00 – посещение на "БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“
22:30 – 24:00 – посещение на "ЛИНКИН“ /ПВЦ профили/
ГРУПА 3
20:30 – 22:00 – посещение на "ЛИНКИН“ /алуминиеви профили/
22:30 – 24:00 – посещение на ФЕРМАТА "БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“
ГРУПА 4
20.30 – 22.00 – посещение на КЦМ АД
22.30 – 24.00 – посещение на "БУЛЛТЕК“
ГРУПА 5
20:30 – 22:00 – посещение на "МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“
