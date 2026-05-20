Провелия се наскоро RealEstateBusinessForum в Пловдив събра на едно място водещи представители на бизнеса, финансовия сектор и експерти от пазара на недвижими имоти. Основният фокус на дискусиите беше насочен към развитието на сектора и тенденциите при ипотечното кредитиране.

Общото мнение на участниците във форума е единодушно. След изключително динамичната 2025 година, пазарът постепенно се успокоява и се завръща към по-устойчиви, здравословни и предвидими нива на активност.

Детайлен анализ на местния пазар с фокус върху жилищното кредитиране представи Спас Козанов, управител на FIBANK - клон Пловдив. Той определи града под тепетата като един от най-интересните и специфични имотни пазари в страната в момента.

Козанов илюстрира динамиката с конкретни данни:

Спад от 40% се наблюдава за последното тримесечие спрямо пиковите стойности в края на 2025 г. Минимално свиване от едва 2-3% се отчита на годишна база.

"Тези цифри не вещаят криза, а говорят за здравословна нормализация на пазара след пика, предизвикан от еуфорията около въвеждането на еврото“, поясни управителят на FIBANK - Пловдив.

Той допълни, че поради традиционно ниските разходи за притежаване на имот в България, сънародниците ни ще продължат да инвестират в тухли и бетон, като в осигуряването на тази достъпност все по-голяма роля ще играят банковите институции.

От пазара напълно отсъстват купувачите, търсещи бърза, краткосрочна печалба. На тяхно място остават хората, които купуват за задоволяване на собствени жилищни нужди или с цел дългосрочна, сигурна инвестиция. Преди се състезаваха по 3-4 потенциални купувачи, днес съотношението е по-скоро едно към едно. Това дава възможност на клиентите да обмислят покупката по-дълго и да вземат информирани решения без излишен натиск.

Близо половината от сделките с недвижими имоти в момента се реализират чрез банково финансиране. Този висок процент превръща банките и агенциите за имоти в естествени и задължителни партньори.

Според Козанов, успехът на всяка сделка вече зависи изцяло от добрата координация между двете страни. Затова е критично важно имотните консултанти да познават в детайли банковите продукти и актуалните условия, за да предложат на своите клиенти най-точното и финансово изгодно решение в правилния момент.

Прогнозата на Спас Козанов за близкото бъдеще е че очакванията са пазарът да остане стабилен, активен, но предвидим. В рамките на следващата една година не се предвиждат резки и стресови промени в условията за кредитиране или в лихвените нива.

За купувачите в Пловдив това е зелена светлина - времето на паниката отмина, сега е времето на разумните и добре пресметнати сделки.