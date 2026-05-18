Надежда Нейнски отново попадна в светлините на прожекторите, откакто бе произведена в министър на външните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров. Известната в зората на демокрацията като "Хубавото Наде“ има две наследнички, но нито една от тях не пое по пътя на политиката. По-голямата ѝ дъщеря – д-р Виолета Азис, е известен психолог и психотерапевт, а часовете при нея са запълнени за половин година напред. В момента тя е ръководител на екипа психолози в УМБАЛ "Лозенец“.

Любопитно е, че по-малката ѝ щерка – Нина, по мъж фон Руп, живее в Милано и се занимава с организиране на сватбени тържества и частни партита в прочути италиански замъци и вили.

Нина е архитект и дизайнер с международна кариера. Завършва архитектура в Милано и остава да живее в Италия, където развива професионалния си път. От 2006 г. тя е асистент дизайнер в Politecnico di Milano. Oще в първите години на следването си Нина стажува по 10 часа на ден в ателието на един от най-големите италиански архитекти Стефано Боери.

Изгражда и собствено портфолио в областта на архитектурата и интериорния дизайн. Била е арт директор в голяма италианска фирма. Професионалната ѝ биография включва участие в проекти за луксозни витрини на световни брандове като "Валентино“, "Версаче“ и "Дискуаред“, както и в редица архитектурни и урбанистични конкурси.

Натрупаният опит в сферата на луксозния ритейл дизайн поставя основите на следващата ѝ стъпка – създаването на собствено студио за архитектура и дизайн MiarchStudio, базирано в Милано. То е специализирано в проектиране на частни и обществени сгради с фокус върху луксозната архитектура и интериор. Студиото реализира проекти в различни европейски държави, като работи по индивидуални жилищни пространства, бутикови обекти и концептуални разработки.

В последните години Нина фон Руп заема и позицията креативен директор в Castillia – международна платформа, специализирана в подбора и управлението на уникални локации за събития. Компанията работи с исторически имоти, замъци, частни резиденции, вили и градини, които се предоставят за сватби, корпоративни събития, културни прояви, частни тържества и филмови продукции.

Дейността на Castillia свързва собственици на подобни пространства с клиенти от различни държави от цял свят и планира и координира събитията. Нина отговаря за концептуалното развитие на проектите, визуалната комуникация и креативната стратегия на бранда на международно ниво.

През март 2024 г. Нина сключи брак с Рафаел Залцман фон Руп – германец с индийска кръв. Сватбената церемония тогава се състоя в резиденция "Евксиноград“ и събра над 200 гости. Партито включваше жива музика и многостепенно меню, а събитието беше оценено като едно от най-мащабните в светските среди.

Съпругът ѝ Рафаел фон Руп се занимава с хуманитарна дейност и е ангажиран с международната благотворителна организация Mary’s Meals, която работи в подкрепа на деца в нужда. Към момента Нина и съпругът ѝ живеят основно в Милано.

През 2015 г. пък Хубавото Наде даде ръката на голямата си дъщеря Виолета на известния кардиохирург Азис Алейдин Азис.

Самата Надежда Нейнски – външен министър в кабинета на Иван Костов и бивш посланик в Турция, два пъти е влизала в ролята на булка – веднъж с първия си съпруг Камен Михайлов, който е баща на двете ѝ дъщери. С него бяха семейство от 1983 до 2006 г., когато се разведоха. Три години по-късно Надежда сключи брак с настоящия си мъж Светлин Нейнски и взе неговата фамилия, пише "Ретро".